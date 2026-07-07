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Nanda Prayoga
Rabu, 8 Juli 2026 | 06.15 WIB

Penjualan Mobil Indonesia Melejit! Juni 2026 Tembus 77 Ribu Unit, Naik Hampir 33 Persen

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) telah mengeluarkan data penjualan mobil pada Juni 2026. Menariknya, penjualan otomotif terus mengalami tren positif.

Seperti dilihat pada data yang diterima JawaPos.com, penjualan wholesales Juni 2026 mencapai angka 77.550 unit. Naik 12 persen secara month-to-month (mtm) dari Mei 2026 yang mencapai angka 69.219 unit.

Hal yang sama juga terjadi pada penjualan retail sales, penjualan wholesales pada Juni mengalami kenaikan 3,9 persen menjadi 74.507 dibanding bulan lalu yang berada di angka 71.687 unit.

Sementara itu, secara year-on-year (yoy) penjualan wholesales Juni 2026 juga mengalami kenaikan signifikan 32,9 persen dengan angka 77.550 unit dibanding Juni 2025 yang berada di angka 58.363 unit.

Begitu pula dengan retail sales Juni 2026 yang mengalami kenaikan 19,6 persen di angka 74.507 unit. Berbeda dengan Juni 2025 yang hanya meraup 62.292 unit.

Secara keseluruhan penjualan wholesales periode Januari-Juni 2026 mengalami kenaikan 15,9 persen dengan angka 436.564. Angka ini naik dibanding periode yang sama pada 2025 yang catatkan 376.707 penjualan.

Untuk retail sales periode Januari-Juni 2026 juga naik 10,5 persen dengan 433.848 unit. Sebab, pada periode yang sama pada 2025 penjualan mobil hanya mencapai angka 392.778 unit.

Editor: Estu Suryowati
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