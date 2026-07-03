Data Gaikindo: Penjualan Retail Mazda Masih Lesu Meski Distribusi Mobil Naik Dua Digit

JawaPos.com - Kinerja penjualan Mazda di Indonesia pada lima bulan pertama 2026 menunjukkan fenomena yang menarik. Di saat distribusi mobil dari pabrik ke dealer (wholesales) tumbuh dua digit, penjualan langsung ke konsumen justru masih mengalami penurunan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan pasokan belum sepenuhnya diikuti oleh permintaan pasar.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan wholesales Mazda sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 1.351 unit.

Angka tersebut meningkat 17,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Namun, tren positif itu belum tercermin pada penjualan ritel. Sepanjang lima bulan pertama tahun ini, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) hanya membukukan penjualan retail sebanyak 1.241 unit, atau turun 5,6 persen dibandingkan Januari-Mei 2025.

Penurunan ini memperpanjang tren melemahnya penjualan ritel Mazda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Januari-Mei 2025, penjualan retail Mazda tercatat 1.315 unit, atau sudah turun 30,2 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang masih mencapai 2.107 unit.

Bahkan, penjualan ritel pada Januari-Mei 2024 juga telah mengalami penurunan sekitar 3 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun 2023.

Perbedaan arah antara wholesales dan retail tersebut menunjukkan adanya tantangan di pasar otomotif nasional. Meski distribusi kendaraan ke jaringan dealer meningkat, daya serap pasar belum mampu mengimbangi pasokan yang tersedia.