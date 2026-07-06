KAI Commuter Area VIII Surabaya Layani 8,5 Juta Penumpang selama Semester I 2026

JawaPos.com - Selama Semester I tahun 2026 (Januari-Juni), KAI Commuter Area VIII Surabaya telah melayani 8.528.571 (8,5 juta) penumpang, baik keberangkatan maupun kedatangan di stasiun-stasiun wilayah tersebut.

Manager Public Relations KAI Commuter Area VIII Surabaya, Leza Arlan mengatakan volume penumpang tersebut naik sekitar 8, 2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 7,8 juta penumpang.

"Peningkatan volume ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan Commuter Line yang aman, nyaman, dan terjangkau," ujar Leza dalam konferensi pers di Stasiun Surabaya Gubeng, Senin (6/7).

Selama semester I tahun 2026, Leza mengatakan bahwa kereta api Supas menjadi salah satu kontributor penting yang melayani mobilitas harian masyarakat di wilayah Surabaya Raya.

"Layanan Commuter Line Supas menjadi salah satu faktor pendukung untuk memudahkan mobilitas masyarakat, baik untuk keperluan bekerja, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi lainnya," imbuh Leza.

KA Commuter Line Dhoho menjadi kereta api Supas dengan jumlah penumpang tertinggi pada periode Januari sampai Juni 2026, yakni mencapai 2,6 penumpang.

"Kemudian diikuti Commuter Line Penataran, itu volume penggunanya di angka 2.577.000 (2,5 juta) penumpang. Selanjutnya itu ada Commuter Commuter Line Jenggala sebanyak 1.095.000 (1 juta) penumpang," ujarnya.

Leza menyampaikan bahwa setiap harinya, KAI Commuter rata-rata mengoperasikan 50 perjalanan Commuter Line setiap harinya. Adapun rata-rata penumpang: 44 ribu di hari biasa dan 51 ribu di akhir pekan.