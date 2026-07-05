6 Cara Liburan ke Puncak Bogor Tanpa Kendaraan Pribadi: Naik KRL, Bus, hingga Damri

JawaPos.com - Puncak Bogor tetap menjadi salah satu destinasi favorit warga Jabodetabek saat musim liburan.

Bagi yang tidak membawa mobil atau motor pribadi, perjalanan ke kawasan wisata ini tetap mudah dilakukan menggunakan transportasi umum.

Mulai dari KRL Commuter Line, TransJabodetabek, Bus Damri, hingga angkutan lokal.

Selain lebih praktis, menggunakan transportasi umum juga membantu wisatawan menghindari kepadatan lalu lintas.

Itu tidak lepas dari sistem rekayasa one way dan kebijakan ganjil-genap yang kerap diberlakukan di jalur Puncak saat akhir pekan maupun musim liburan panjang.

Berikut enam cara menuju Puncak Bogor tanpa kendaraan pribadi yang bisa menjadi pilihan.

1. Naik KRL Commuter Line lalu Sambung Angkot Rute ini menjadi pilihan paling populer karena mudah dijangkau dari berbagai wilayah Jabodetabek.

Wisatawan cukup naik KRL Commuter Line menuju Stasiun Bogor. Setelah keluar dari stasiun, berjalan kaki menuju Terminal Merdeka untuk menaiki angkot nomor 02 (hijau) jurusan Sukasari.

Dari Sukasari, perjalanan dilanjutkan dengan angkot 02A (biru) menuju kawasan Cisarua hingga Puncak. Penumpang bisa turun di lokasi wisata atau penginapan yang dituju.