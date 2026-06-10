Harga BBM Melambung Tinggi, KRL Jadi Pilihan Paling Hemat bagi Komuter Bekasi dan Tangerang ke Jakarta, Ini Cara Naiknya 

JawaPos.com - Kenaikan harga bahan bakar sering kali membuat biaya perjalanan harian membengkak, terutama bagi pekerja yang setiap hari harus masuk ke kawasan perkantoran Jakarta. Di tengah kondisi tersebut, Kereta Rel Listrik (KRL) masih menjadi salah satu moda transportasi paling ekonomis karena tarifnya tetap terjangkau dan jangkauannya luas.

Bagi komuter dari Bekasi dan Tangerang, KRL dapat menjadi alternatif untuk memangkas pengeluaran transportasi sekaligus menghindari kemacetan yang kerap terjadi di jalan tol dan jalan arteri menuju Jakarta.

Dari Bekasi, Banyak Tujuan Bisa Dicapai Tanpa Transit

Pengguna KRL dari Bekasi memiliki keuntungan karena sejumlah kawasan perkantoran Jakarta dapat dijangkau secara langsung tanpa perlu berganti kereta.

Untuk menuju kawasan Jakarta Pusat seperti Menteng, Gambir, hingga Bundaran HI, penumpang dapat naik KRL dari Stasiun Bekasi atau Kranji menuju jalur Cikarang dan turun di Stasiun Gondangdia, Juanda, atau Sudirman sesuai lokasi tujuan.

Sementara bagi pekerja yang berkantor di kawasan Sudirman dan sebagian Jakarta Selatan, perjalanan cukup dilakukan menuju Stasiun Manggarai sebelum melanjutkan ke Stasiun Sudirman atau Karet.

Dari Tangerang, Cukup Satu Kali Transit

Komuter dari Tangerang Kota juga memiliki akses yang relatif mudah menuju pusat bisnis Jakarta meski membutuhkan satu kali perpindahan kereta.

Perjalanan dapat dimulai dari Stasiun Tangerang, Tanah Tinggi, atau Batu Ceper menuju Stasiun Duri. Dari sana, penumpang bisa melanjutkan perjalanan ke Tanah Abang, Sudirman, Manggarai, hingga kawasan perkantoran Jakarta Selatan.