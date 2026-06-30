Kurangi Ketergantungan Impor, Penguatan Industri Komponen Kapal Nasional Dinilai Mendesak

Ilustrasi galangan kapal Dok. Surabaya
JawaPos.com – Penguatan industri komponen kapal dinilai menjadi salah satu kunci dalam membangun ekosistem maritim nasional yang lebih tangguh. Hal itu mengemuka dalam Diskusi Bisnis yang digelar Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) bersama sejumlah pemangku kepentingan industri maritim di Bekasi, Kamis (25/6).
“Industri lokal pendukung maritim memiliki peran strategis yang tak tergantikan dalam ekosistem maritim nasional. Kemandirian pasokan komponen dan jasa teknis tidak hanya memperkuat rantai pasok, tetapi juga memperkokoh kedaulatan dan ketahanan maritim negara,” ujar VP Operasi Bisnis Klasifikasi Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Munir Muradi, dikutip Selasa (30/6).
Ia menegaskan bahwa daya saing sejati lahir dari inovasi berkelanjutan, kepastian mutu, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Karena itu, PIKKI dinilai krusial sebagai wadah kolaborasi dan advokasi bagi pelaku industri komponen kapal.
“Melalui sinergi antara pelaku industri, lembaga klasifikasi seperti BKI, dan pemangku kepentingan pemerintah serta pengguna akhir seperti PT PAL, kita dapat menciptakan ekosistem yang memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi, transfer teknologi, dan standarisasi mutu,” tambahnya.
BKI berkomitmen menjadi mitra pendukung melalui penerapan standar klasifikasi yang transparan, efisien, dan berorientasi pada keselamatan serta kualitas. Dukungan nyata lain yang dibutuhkan industri meliputi insentif inovasi, peningkatan kompetensi SDM, akses pembiayaan, dan kemudahan integrasi ke rantai pasok besar.
“PIKKI mempunyai peluang untuk menjadi motor penggerak transformasi industri komponen kapal menuju tingkat yang lebih tinggi. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk berkolaborasi lebih erat,” tutupnya.
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