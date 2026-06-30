Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Selasa, 30 Juni 2026 | 18.25 WIB

Kurangi Ketergantungan Impor, Penguatan Industri Komponen Kapal Nasional Dinilai Mendesak

Ilustrasi galangan kapal Dok. Surabaya - Image

Ilustrasi galangan kapal Dok. Surabaya

JawaPos.com – Penguatan industri komponen kapal dinilai menjadi salah satu kunci dalam membangun ekosistem maritim nasional yang lebih tangguh. Hal itu mengemuka dalam Diskusi Bisnis yang digelar Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) bersama sejumlah pemangku kepentingan industri maritim di Bekasi, Kamis (25/6).

“Industri lokal pendukung maritim memiliki peran strategis yang tak tergantikan dalam ekosistem maritim nasional. Kemandirian pasokan komponen dan jasa teknis tidak hanya memperkuat rantai pasok, tetapi juga memperkokoh kedaulatan dan ketahanan maritim negara,” ujar VP Operasi Bisnis Klasifikasi Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Munir Muradi, dikutip Selasa (30/6).

Ia menegaskan bahwa daya saing sejati lahir dari inovasi berkelanjutan, kepastian mutu, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Karena itu, PIKKI dinilai krusial sebagai wadah kolaborasi dan advokasi bagi pelaku industri komponen kapal.

“Melalui sinergi antara pelaku industri, lembaga klasifikasi seperti BKI, dan pemangku kepentingan pemerintah serta pengguna akhir seperti PT PAL, kita dapat menciptakan ekosistem yang memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi, transfer teknologi, dan standarisasi mutu,” tambahnya.

BKI berkomitmen menjadi mitra pendukung melalui penerapan standar klasifikasi yang transparan, efisien, dan berorientasi pada keselamatan serta kualitas. Dukungan nyata lain yang dibutuhkan industri meliputi insentif inovasi, peningkatan kompetensi SDM, akses pembiayaan, dan kemudahan integrasi ke rantai pasok besar.

“PIKKI mempunyai peluang untuk menjadi motor penggerak transformasi industri komponen kapal menuju tingkat yang lebih tinggi. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk berkolaborasi lebih erat,” tutupnya.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Tekan Impor BBM, Bahlil Targetkan E20 pada 2028 - Image
Energi

Tekan Impor BBM, Bahlil Targetkan E20 pada 2028

Jumat, 26 Juni 2026 | 02.45 WIB

Bahlil Pastikan Impor BBM dari Rusia Jadi Dilakukan untuk penuhi Kebutuhan BBM - Image
Ekonomi

Bahlil Pastikan Impor BBM dari Rusia Jadi Dilakukan untuk penuhi Kebutuhan BBM

Kamis, 25 Juni 2026 | 19.21 WIB

Belanja Kesehatan Masih Kebanyakan Impor, Menkes Budi: Jadi Tak Sumbang Pertumbuhan Ekonomi - Image
Kesehatan

Belanja Kesehatan Masih Kebanyakan Impor, Menkes Budi: Jadi Tak Sumbang Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 24 Juni 2026 | 19.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore