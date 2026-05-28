GIIAS Ekspansi ke Bali 2027, Era Baru Pameran Otomotif Modern Dimulai dari Pulau Dewata

GIIAS 2027 era baru pameran otomotif modern dimulai dari Pulau Dewata. (Ilustrasi)
JawaPos.com - Denyut industri otomotif nasional dipastikan bakal semakin terasa hingga Pulau Dewata. Setelah sukses menjadi magnet teknologi kendaraan modern di berbagai kota besar, Gaikindo Indonesia International Auto Show kini bersiap membuka babak baru dengan menghadirkan pameran otomotif berskala internasional di Bali mulai 2027.
Langkah ini bukan sekadar ekspansi lokasi pameran, melainkan sinyal kuat bahwa perkembangan kendaraan listrik, mobil pintar, dan teknologi otomotif masa depan semakin dekat dengan masyarakat Indonesia.
Ekspansi GIIAS ke Bali menjadi bagian dari komitmen Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia dalam memperluas akses masyarakat terhadap inovasi otomotif terbaru, mulai dari kendaraan listrik, mobil hybrid, hingga teknologi berbasis kecerdasan buatan.
Ketua Harian GAIKINDO, Anton Kemal Tasli Kumonty, mengungkapkan bahwa Bali akan menjadi kota baru dalam rangkaian GIIAS The Series yang mulai digelar pada awal 2027 mendatang.
"Semakin luas cakupan pameran otomotif nasional, maka peluang pertumbuhan industri kendaraan di Indonesia juga akan semakin besar," kata Anton beberapa waktu lalu (26/5) di Jakarta.
Kehadiran GIIAS di berbagai kota dinilai mampu membuka akses masyarakat untuk mengenal sekaligus memiliki kendaraan impian dengan teknologi terkini.
Sebelumnya, GIIAS telah rutin hadir di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Makassar. Penambahan Bali diyakini akan memperkuat penetrasi pasar otomotif nasional, khususnya di wilayah Indonesia timur dan sektor pariwisata premium.
Sementara itu, penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show tahun ini mengusung tema “Eye of the Future”. Tema tersebut menampilkan visi masa depan industri otomotif yang semakin modern, cerdas, dan ramah lingkungan.
Berbagai teknologi terbaru dipastikan hadir dalam pameran, mulai dari kendaraan listrik berbasis AI, sistem bantuan berkendara otomatis, fitur konektivitas pintar, hingga solusi mobilitas berkelanjutan yang kini menjadi tren global industri otomotif.
Hingga Mei 2026, lebih dari 60 merek otomotif telah memastikan partisipasi dalam ajang tersebut. Tidak hanya produsen kendaraan penumpang, ratusan perusahaan industri pendukung otomotif juga turut meramaikan pameran.
