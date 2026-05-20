RUPST Jasa Marga, Tebar Dividen Rp 1,1 Triliun

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk tebar dividen senilai Rp 1,1 triliun kepada pemegang saham. Nilai tersebut setara dengan 31 persen dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, perseroan berkomitmen untuk terus menjaga nilai pemegang saham. Pengelolaan berkesinambungan menjadi prioritas.

“Besaran dividen per lembar saham (Dividend Per Share/DPS) adalah sebesar Rp 156,2, sama dengan DPS periode sebelumnya. Dividen tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date) 4 Juni 2026, dengan jadwal pembagian dividen pada 19 Juni 2026. Sisa laba bersih tahun 2025 Perseroan dialokasikan sebagai laba ditahan yang akan digunakan sebagai cadangan,” ujar Rivan di Jakarta, Rabu (20/5).

Perusahaan BUMN ini sepanjang 2025 berhasil menjaga core profit tetap stabil di angka Rp 3,7 triliun dengan total pendapatan usaha sebesar Rp 19,8 triliun, meningkat 5,8 persen year-on-year (yoy). Nilai tersebut terbagi dalam pendapatan tol sebesar Rp 18,2 triliun dan pendapatan usaha lain Rp1,6 triliun.

Sedangkan, EBITDA Perseroan tercatat meningkat menjadi Rp 13,3 triliun dengan capaian EBITDA Margin yang tangguh pada level 67,0 persen. “Jasa Marga berhasil menjaga pertumbuhan kinerja yang stabil dan resilien. Stabilitas core profit didukung oleh pertumbuhan pendapatan usaha dan EBITDA, serta didukung oleh keberhasilan Perseroan dalam menurunkan beban keuangan secara konsolidasi sebesar 10,5% (yoy) sebagai dampak positif dari aksi korporasi equity financing yang dilakukan pada akhir 2024," imbuhnya.

Pada lini bisnis konsesi jalan tol, Perseroan mempertahankan posisinya sebagai market leader, yaitu pengelola jalan tol terbesar di Indonesia. Total perusahaan ini mengoperasikan 1.294 KM jalan tol dari total konsesi sepanjang 1.736 KM.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini, Jasa Marga juga menetapkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama: Juri Ardiantoro