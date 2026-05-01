Laba Berih Jasa Marga Terkoreksi, Kuartal I 2026 hanya Rp 774,7 Miliar

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp 774,7 miliar pada kuartal I 2026. Perseroan juga membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 5,1 triliun atau tumbuh 10,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan tersebut ditopang oleh pendapatan tol sebesar Rp 4,7 triliun dan pendapatan usaha lain sebesar Rp 397,6 miliar, yang masing-masing meningkat 9,4 persen dan 24,4 persen secara tahunan.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono mengatakan, sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, EBITDA perseroan tercatat sebesar Rp 3,4 triliun atau meningkat 10,7 persen secara tahunan, dengan margin tetap terjaga di level 66,1 persen.

"Capaian ini mencerminkan konsistensi perseroan dalam pengendalian beban usaha serta optimalisasi kinerja operasional," ujar Rivan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (31/4).

Meski demikian, laba bersih tercatat sedikit terkoreksi secara tahunan (yoy) akibat peningkatan biaya keuangan, seiring mulai beroperasinya Jalan Tol Jogja-Solo. Perseroan memandang pengoperasian ruas baru tersebut sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan kinerja ke depan.

Dari sisi operasional, volume transaksi di jalan tol meningkat 1,64 persen secara tahunan menjadi 318,8 juta kendaraan pada kuartal I 2026, dengan lalu lintas harian rata-rata mencapai 3,5 juta kendaraan.

Rivan menilai hingga saat ini Jasa Marga masih menjadi pemimpin pasar industri jalan tol nasional dengan total panjang jalan tol beroperasi mencapai 1.294 kilometer dari total konsesi 1.736 kilometer, atau setara 42 persen dari total jalan tol beroperasi di Indonesia.

Perseroan juga melanjutkan pembangunan sejumlah proyek strategis, antara lain Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, serta Jalan Tol Akses Patimban.