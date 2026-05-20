Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Rabu, 20 Mei 2026 | 22.22 WIB

Tren Totebag Makin Naik, UMKM Lokal Ikut Kebagian Peluang

Tren penggunaan tote bag sebagai bagian dari gaya hidup praktis dan ramah lingkungan/(Istimewa) - Image

Tren penggunaan tote bag sebagai bagian dari gaya hidup praktis dan ramah lingkungan/(Istimewa)

Baca Juga: Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman Dorong Standar UMKM Naik Kelas dan Lebih ModernJawaPos.com - Di tengah meningkatnya tren penggunaan tote bag sebagai bagian dari gaya hidup praktis dan ramah lingkungan, para pengrajin UMKM di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur yang tergabung dalam Koperasi Intako (Industri Tas dan Koper) menghadirkan tas kanvas bergaya kasual yang dirancang untuk mendukung aktivitas harian sekaligus mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Dengan desain elegan dan modern, totebag ini menyasar konsumen muda, termasuk generasi Gen Z, yang kini semakin terbiasa menggunakan totebag dalam aktivitas sehari-hari.

"Tote bag ini bisa multi fungsi, selain dapat digunakan sebagai kantong belanja sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, tapi juga sangat mungkin untuk digunakan aktivitas sehari-hari karena desainnya stylish sehingga sangat cocok digunakan untuk keperluan tas kuliah, kerja atau digunakan untuk fashion santai, ” kata Corporate Communication Manager Lawson Indonesia, Firly Firlandi, Rabu (20/5). Pihaknya juga menggandeng mereka untuk gerakan kegiatan ramah lingkungan dan pemberdayaan UMKM.

Melalui kolaborasi ini, pihaknya juga ingin mengedukasi masyarakat bahwa menggunakan Totebag Lawson, berarti turut membantu pertumbuhan ekonomi UMKM lokal.

“Ketika membeli dan menggunakan tas ini, masyarakat bukan hanya ikut menjaga lingkungan, tetapi juga ikut membantu perekonomian teman-teman UMKM di Tanggulangin,” jelas Firly.

Sementara itu Ketua Koperasi Intako, Zaenul Arifin mengatakan, proses produksi Tote bag dilakukan melalui tahapan yang ketat dan detail. Dimulai dari pembuatan pola desain yang terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan dan approval. Setelah disetujui, pola dipotong oleh tenaga ahli spesialis pemotongan pola. Beberapa bagian kemudian melewati proses pembordiran menggunakan teknik khusus, terutama karena material kanvas membutuhkan keterampilan tersendiri dalam proses bordir.

Membuat tas bukan hanya soal produksi, tetapi juga bentuk karya seni yang membutuhkan keterampilan dan sentuhan keahlian khusus. “Bikin tas itu kayak bikin karya seni. Membuat tas membutuhkan skill dan sentuhan seni dalam setiap prosesnya,” ujar Zaenul Arifin. 

Selanjutnya, potongan pola diberikan kepada pengrajin yang khusus menangani proses penjahitan. Setelah tas selesai dijahit, produk kembali menjalani pemeriksaan kualitas secara menyeluruh untuk memastikan hasil jahitan rapi dan memenuhi standar mutu sebelum akhirnya dikemas.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Platform Gamifikasi Bantu UMKM Bertahan dan Menang di Era Digital - Image
Teknologi

Platform Gamifikasi Bantu UMKM Bertahan dan Menang di Era Digital

Selasa, 19 Mei 2026 | 03.40 WIB

Marketplace Dilarang Naikkan Biaya Layanan, Menteri UMKM Maman: Jangan Sembarangan Menaikkan - Image
Bisnis

Marketplace Dilarang Naikkan Biaya Layanan, Menteri UMKM Maman: Jangan Sembarangan Menaikkan

Senin, 18 Mei 2026 | 01.35 WIB

Pembayaran Digital Permudah Akses UMKM Kembangkan Usaha - Image
Bisnis

Pembayaran Digital Permudah Akses UMKM Kembangkan Usaha

Minggu, 17 Mei 2026 | 21.55 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore