Pembayaran Digital Permudah Akses UMKM Kembangkan Usaha

Ilustrasi kurir mengirim paket dalam jumlah banyak. (freepik_studio4rt)
JawaPos.com - Sistem pembayaran digital semakin akrab dengan pelaku UMKM. Dengan digitalisasi, UMKM semakin mendapatkan potensi akses untuk mengembangkan usaha.
Contohnya UMKM di bidang logistik. Umumnya mereka adalah agen-agen pengiriman atau bisnis logistik. Dalam bertransaksi dengan pelanggan, UMKM yang menjadi mitra usaha pengiriman atau bisnis logistik tidak hanya menerima pembayaran tunai. Sudah banyak melayani sistem pembayaran nontunai yang memanfaatkan berbagai macam platform. Umumnya berjenis QRIS.
Seperti yang dilakoni para mitra agen Lion Parcel. Kini mereka mendapat dukungan pembayaran QRIS dari AstraPay dalam bertrasaksi.
Chief Retail Officer (CRO) Lion Parcel Febri Andika mengatakan, pihaknya terus memperkuat ekosistem layanan berbasis digital di jaringan agen.
"QRIS AstraPay memungkinkan proses pembayaran yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi, sehingga membantu mitra agen meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi pelanggan,” ujar Febri kepada wartawan baru-baru ini.
Seiring dengan implementasinya, kinerja mitra agen Lion Parcel terus menunjukkan tren positif. Mereka relatif mengalami peningkatan aktivitas transaksi dan jumlah pelanggan. Semua itu berdampak pada kenaikan pendapatan mitra agen hingga lebih dari 10%.
“Capaian ini menunjukkan bahwa integrasi layanan logistik dengan sistem pembayaran digital dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan bisnis mitra agen. Ke depan, kami akan terus mengembangkan kolaborasi ini untuk memperluas manfaat bagi ekosistem,” tutup Febri.
Selain menghadirkan solusi pembayaran, kerja sama dengan Astrapay juga menghadirkan sesi edukasi bagi mitra agen Lion Parcel yang mencakup pengembangan bisnis dan optimalisasi layanan berbasis digital.
Pendekatan itu bertujuan untuk memastikan bahwa mitra agen tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga mampu mengoptimalkannya untuk pertumbuhan usaha. Apalagi mitra agen Lion Parcel didukung jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
