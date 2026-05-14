Indeks Keselamatan Pelayaran Indonesia Unggul di Kancah Internasional 2025

JawaPos.com - Upaya memperkuat keselamatan pelayaran nasional terus menunjukkan hasil positif. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI kembali mempertahankan kategori “High Performance” dalam laporan Tokyo MoU 2025.

Pada periode yang sama, bendera Indonesia juga tetap masuk dalam daftar negara dengan kinerja tinggi di bidang keselamatan pelayaran internasional.

Capaian ini menunjukkan konsistensi berbagai pihak dalam mendukung peningkatan keselamatan pelayaran nasional dan penguatan kualitas armada Indonesia di tingkat internasional.

“Kontribusi Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI sebagai regulator, pemilik dan operator kapal serta peranan dukungan INSA, mitra industri, serta BKI sebagai Recognized Organization menjadi bagian penting dalam pencapaian ini,” ucap Direktur Utama PT BKI (persero), R Benny Susanto, dikutip Kamis (14/5).

Tokyo Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region (Tokyo MoU) merupakan kerja sama regional antarnegara di kawasan Asia-Pasifik di bidang Port State Control (PSC) yang bertujuan meningkatkan keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan kondisi kerja awak kapal melalui pengawasan kapal asing yang berkunjung ke pelabuhan negara anggota.

Penilaian daftar kinerja negara bendera dan Recognized Organization tahun 2025 dilakukan berdasarkan akumulasi data inspeksi dan detensi kapal selama tiga tahun terakhir, yaitu periode 2022–2025.

Dalam periode tersebut, jumlah pemeriksaan terhadap kapal berbendera Indonesia tercatat relatif stabil, sementara angka detensi menunjukkan tren penurunan secara konsisten sejak 2023 hingga 2025.