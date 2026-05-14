BSI Salurkan Rp 198 Miliar untuk Operasional 211 Dapur MBG Kuartal I 2026

JawaPos.com – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) atau BSI mencatat telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 198 miliar untuk mendukung operasional ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah pada Kuartal I 2026.

“Sampai dengan saat ini, kami telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 198 miliar dan mendukung operasional kurang lebih sekitar 211 dapur MBG,” ujar Direktur Risk Management BSI Grandhis Helmi Harumansyah di Jakarta, Rabu (13/5).

Tak hanya pembiayaan, BSI juga menyediakan layanan virtual account (VA) dan cash management system guna mendukung operasional harian SPPG.

Melalui layanan tersebut, BSI telah menjangkau lebih dari 1.600 dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagian besar dapur tersebut berada di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selain mendukung program MBG, BSI juga terus memperluas pembiayaan untuk sektor koperasi, UMKM, dan usaha produktif lainnya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sepanjang Kuartal I 2026, penyaluran KUR BSI mencapai Rp 2,61 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 17.732 nasabah.

“Untuk program KUR, total outstanding-nya sampai dengan hari ini kurang lebih sekitar Rp 25,7 triliun,” jelas Grandhis.

Di sektor perumahan, BSI turut mendukung program 3 Juta Rumah melalui pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).