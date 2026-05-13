RUPST WIKA Tetapkan Jajaran Baru Direksi dan Komisaris, Ketut Pasek jadi Dirut

Ilustrasi logo WIKA. (Dok/JawaPos.com
JawaPos.com - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA menetapkan jajaran baru direksi dan dewan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar baru-baru ini. Seperti dilansir dari Antara, berdasarkan Surat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang dibacakan dalam rapat tersebut, posisi Direktur Utama kini diisi oleh Ketut Pasek Senjaya Putra.
Selain itu, pemegang saham juga menunjuk Hadjar Seti Adji sebagai Direktur Manajemen SDM dan Transformasi, serta Hananto Aji untuk menduduki jabatan Direktur Operasi I. Posisi Direktur Operasi II dipercayakan kepada Sonny Setyadhy. Sementara itu, Vera Kirana ditetapkan sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal, sedangkan jabatan Direktur Keuangan diisi oleh Mulyadi.
Untuk jajaran komisaris, susunannya terdiri dari Apri Artoto sebagai Komisaris Utama, kemudian Komisaris Independen yakni Suryo Hasporo Tri Utomo, Adityawarman, dan Harris Arthur Hedar. Adapun posisi Komisaris ditempati oleh Suwarta.
Harris Arthur Hedar diketahui juga menjabat sebagai Ketua Umum Peradi Profesional serta Guru Besar di Universitas Negeri Makassar. Dalam RUPST tersebut, perusahaan turut membahas sejumlah agenda lain, mulai dari pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2025, laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN), perubahan anggaran dasar, hingga penyesuaian susunan pengurus perseroan.
WIKA menyebut pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2025 merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus melanjutkan transformasi bisnis agar keberlangsungan usaha tetap terjaga di tengah tantangan industri konstruksi nasional.
Sepanjang 2025, WIKA mencatat perolehan kontrak baru senilai Rp 17,46 triliun dengan kontrak dihadapi mencapai Rp 50,55 triliun. Perseroan juga membukukan penjualan sebesar Rp 20,44 triliun dan total aset senilai Rp 50,15 triliun.
