Progres Fisik Pembangunan Sekolah Rakyat di Brebes 7,44 Persen, Bos WIKA Klaim Sudah Membaik

Ilustrasi Sekolah Rakyat. Kemensos membuka ribuan formasi PPPK tenaga kependidikan untuk ditempatkan di Sekolah Rakyat. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)
JawaPos.com - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menyampaikan, hingga 3 Mei 2026 progres fisik pembangunan proyek Sekolah Rakyat di Brebes mencapai 7,44 persen. Pembangunan difokuskan pada pekerjaan struktur yang telah mencapai 8,37 persen, serta pekerjaan kawasan sebesar 1,36 persen.
"Capaian ini menunjukkan tren positif, dimana deviasi terhadap rencana kumulatif (kurva S) terus membaik dibandingkan minggu sebelumnya, mencerminkan efektivitas langkah percepatan di lapangan," kata Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito, dikutip dari Antara, Minggu (10/5).
Proyek itu merupakan wujud sinergi antara BUMN dan pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penyediaan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, sejalan dengan prioritas Astacita dalam pembangunan manusia unggul.
Dalam rangka menjaga momentum percepatan, WIKA mengoptimalkan berbagai strategi konstruksi, termasuk penerapan metode inovatif dengan penggunaan struktur baja dan plat lantai Hollow Core Slab (HCS) guna meningkatkan efisiensi waktu pelaksanaan.
Selain itu, dukungan sumber daya juga terus diperkuat melalui penambahan alat angkat, alat berat, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja. Hingga puncaknya, jumlah tenaga kerja mencapai 1.400 orang dengan pemberlakuan dua shift kerja guna mengoptimalkan waktu pelaksanaan.
Upaya ini diimbangi dengan pengaturan jam kerja yang lebih optimal untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik. Agung menyampaikan bahwa progres yang terus menunjukkan peningkatan merupakan hasil dari sinergi kuat antara pemerintah dan BUMN serta inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan proyek.
“WIKA terus mendorong percepatan pembangunan melalui optimalisasi metode kerja dan penguatan sumber daya. Proyek ini tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya bersama mendukung agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional,” ujar Agung.
Adapun dengan berbagai upaya percepatan yang terintegrasi, pembangunan Sekolah Rakyat Brebes diharapkan dapat selesai sesuai target dan segera dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia Indonesia.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium