Progres Fisik Pembangunan Sekolah Rakyat di Brebes 7,44 Persen, Bos WIKA Klaim Sudah Membaik

JawaPos.com - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menyampaikan, hingga 3 Mei 2026 progres fisik pembangunan proyek Sekolah Rakyat di Brebes mencapai 7,44 persen. Pembangunan difokuskan pada pekerjaan struktur yang telah mencapai 8,37 persen, serta pekerjaan kawasan sebesar 1,36 persen.

"Capaian ini menunjukkan tren positif, dimana deviasi terhadap rencana kumulatif (kurva S) terus membaik dibandingkan minggu sebelumnya, mencerminkan efektivitas langkah percepatan di lapangan," kata Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito, dikutip dari Antara, Minggu (10/5).

Proyek itu merupakan wujud sinergi antara BUMN dan pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penyediaan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, sejalan dengan prioritas Astacita dalam pembangunan manusia unggul.

Dalam rangka menjaga momentum percepatan, WIKA mengoptimalkan berbagai strategi konstruksi, termasuk penerapan metode inovatif dengan penggunaan struktur baja dan plat lantai Hollow Core Slab (HCS) guna meningkatkan efisiensi waktu pelaksanaan.

Selain itu, dukungan sumber daya juga terus diperkuat melalui penambahan alat angkat, alat berat, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja. Hingga puncaknya, jumlah tenaga kerja mencapai 1.400 orang dengan pemberlakuan dua shift kerja guna mengoptimalkan waktu pelaksanaan.

Upaya ini diimbangi dengan pengaturan jam kerja yang lebih optimal untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik. Agung menyampaikan bahwa progres yang terus menunjukkan peningkatan merupakan hasil dari sinergi kuat antara pemerintah dan BUMN serta inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan proyek.

“WIKA terus mendorong percepatan pembangunan melalui optimalisasi metode kerja dan penguatan sumber daya. Proyek ini tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya bersama mendukung agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional,” ujar Agung.