Drone Entry-Level Kian Canggih, DJI Bawa Lito X1 dan Lito 1 ke Pasar Indonesia

Kehadiran seri Lito menandai upaya memperluas akses terhadap drone kamera di segmen pemula. Dalam siaran persnya, Erajaya menyebut perangkat ini dirancang agar pengguna baru dapat langsung mengoperasikan dan menghasilkan gambar dari udara.

Lito X1 ditempatkan sebagai varian yang lebih tinggi dengan sensor 1/1.3 inci dan resolusi efektif 48 MP. Drone ini juga dilengkapi sensor penghindar rintangan ke segala arah serta LiDAR di bagian depan untuk membantu navigasi di area yang lebih kompleks.

Sementara itu, Lito 1 hadir dengan spesifikasi yang lebih sederhana namun tetap membawa sensor 48 MP dan sistem deteksi rintangan serupa. Perangkat ini ditujukan bagi pengguna yang mencari fitur dasar dengan harga lebih terjangkau.

Kedua model dibekali fitur otomatis seperti pelacakan subjek dan mode pengambilan gambar instan. Fitur tersebut memungkinkan pengguna menghasilkan video atau foto dengan gerakan kamera tertentu tanpa pengaturan manual yang rumit.

Dari sisi keselamatan, seri ini mengandalkan sistem sensor yang dirancang untuk menghindari rintangan selama penerbangan. Perusahaan menyebut pendekatan ini penting untuk pengguna baru yang belum terbiasa mengendalikan drone di berbagai kondisi.

Untuk daya tahan, drone ini diklaim mampu terbang hingga 36 menit dalam satu kali pengisian baterai. Selain itu, perangkat disebut tetap stabil saat digunakan dalam kondisi angin tertentu.