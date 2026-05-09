Pertamina Training and Consulting Bukukan Laba Rp 152,9 M sepanjang 2025, Terbesar dari Manpower Business

Direktur Utama Pertamina Training and Consulting, Muhammad S. Fauzani. (Istimewa)

JawaPos.com – PT Pertamina Training and Consulting (PTC) membukukan laba audited tahun 2025 sebesar Rp 152,9 miliar atau tumbuh 1,04 persen dibandingkan capaian tahun sbeelumnya. Perusahaan BUMN ini melakukan transformasi adaptif untuk menghadapi tantangan bisnis di tengah ketidakpastian global.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025, PTC menekankan penguatan komitmen perusahaan dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Langkah ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan.

"Dalam pengelolaan Effectiveness Tax Ratio (ETR), Perusahaan juga berhasil menjaga konsistensi pada level 23,3 persen atau melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP 2025 Revisi," kata Direktur Utama PTC, Muhammad S. Fauzani di Jakarta, Sabtu (9/5).

Kontribusi terbesar revenue stream business PTC sepanjang tahun 2025 berasal dari layanan Manpower Business sebesar 70,88 persen. Lalu dari lini Others Business meliputi layanan Consulting, Event Management, dan IT sebesar 21,96 persen, serta Development Center sebesar 7,16 persen.

Perusahaan mencatat raihan 19 penghargaan dan 9 sertifikasi berstandar nasional maupun internasional sepanjang 2025. "Pencapaian ini sebagai bentuk pengakuan atas kualitas layanan, inovasi, serta komitmen Perusahaan dalam menjalankan bisnis secara profesional dan memenuhi standar terbaik untuk seluruh layanan bisnis," imbuhnya.

PTC juga mencatatkan skor implementasi tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sebesar 111,75 persen atau meningkat 2,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan raihan ini, perusahaan memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness secara konsisten.

Sementara itu, pada aspek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PTC mencatat skor Social Return on Investment (SROI) sebesar 1:4,50. Artinya, setiap 1 rupiah yang diinvestasikan dalam program sosial mampu menghasilkan nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi sebesar 4,50 rupiah melalui berbagai program berbasis pendidikan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.