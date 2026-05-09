Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Minggu, 10 Mei 2026 | 06.54 WIB

Pertamina Training and Consulting Bukukan Laba Rp 152,9 M sepanjang 2025, Terbesar dari Manpower Business

Direktur Utama Pertamina Training and Consulting, Muhammad S. Fauzani. (Istimewa)

 

JawaPos.com – PT Pertamina Training and Consulting (PTC) membukukan laba audited tahun 2025 sebesar Rp 152,9 miliar atau tumbuh 1,04 persen dibandingkan capaian tahun sbeelumnya. Perusahaan BUMN ini melakukan transformasi adaptif untuk menghadapi tantangan bisnis di tengah ketidakpastian global.
 
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025, PTC menekankan penguatan komitmen perusahaan dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Langkah ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan.
 
"Dalam pengelolaan Effectiveness Tax Ratio (ETR), Perusahaan juga berhasil menjaga konsistensi pada level 23,3 persen atau melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP 2025 Revisi," kata Direktur Utama PTC, Muhammad S. Fauzani di Jakarta, Sabtu (9/5).
 
Kontribusi terbesar revenue stream business PTC sepanjang tahun 2025 berasal dari layanan Manpower Business sebesar 70,88 persen. Lalu dari lini Others Business meliputi layanan Consulting, Event Management, dan IT sebesar 21,96 persen, serta Development Center sebesar 7,16 persen. 
 
 
Perusahaan mencatat raihan 19 penghargaan dan 9 sertifikasi berstandar nasional maupun internasional sepanjang 2025. "Pencapaian ini sebagai bentuk pengakuan atas kualitas layanan, inovasi, serta komitmen Perusahaan dalam menjalankan bisnis secara profesional dan memenuhi standar terbaik untuk seluruh layanan bisnis," imbuhnya.
 
PTC juga mencatatkan skor implementasi tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sebesar 111,75 persen atau meningkat 2,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan raihan ini, perusahaan memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness secara konsisten.
 
Sementara itu, pada aspek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PTC mencatat skor Social Return on Investment (SROI) sebesar 1:4,50. Artinya, setiap 1 rupiah yang diinvestasikan dalam program sosial mampu menghasilkan nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi sebesar 4,50 rupiah melalui berbagai program berbasis pendidikan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
RUPST 2025, Putuskan Tahan Seluruh Laba Rp 565,69 Miliar untuk Perkuat Permodalan - Image
Ekonomi

RUPST 2025, Putuskan Tahan Seluruh Laba Rp 565,69 Miliar untuk Perkuat Permodalan

Kamis, 7 Mei 2026 | 00.41 WIB

SMBC Indonesia Catat Laba Konsolidasi Rp 506 Miliar, Penyaluran Kredit Tembus Rp 185,4 Triliun - Image
Bisnis

SMBC Indonesia Catat Laba Konsolidasi Rp 506 Miliar, Penyaluran Kredit Tembus Rp 185,4 Triliun

Jumat, 6 Maret 2026 | 06.59 WIB

Lonjakan Laba dan Modal Perkuat Fondasi hingga Oktober 2025 - Image
Finance

Lonjakan Laba dan Modal Perkuat Fondasi hingga Oktober 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 03.05 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

4

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

5

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

6

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

7

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

8

Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!

9

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

10

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore