Platform Orkestrasi Dukung Perusahaan Kembangkan Ekosistem Terpadu Majukan Bisnis 

JawaPos.com - Perkembangan teknologi yang begitu cepat mengharusnya perusahaan untuk bertransformasi dari sistem lama ke sistem terbaru yang lebih modern. Namun, tidak semua perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk lekas beralih ke sistem mutakhir sepenuhnya.

Menjawab tantangan tersebut, Multipolar Technology memperkenalkan IBM webMethods. Solusi ini menghadirkan platform orkestrasi yang memudahkan perusahaan mengelola, menghubungkan, dan mengatur berbagai aplikasi, data, dan proses bisnis secara end-to-end dalam satu ekosistem terpadu.

“Dengan IBM webMethods, perusahaan tidak perlu melakukan penggantian sistem secara menyeluruh. Mereka dapat mengorkestrasi sistem yang sudah ada, mempercepat aliran data, serta mengotomatisasi proses bisnis secara end-to-end. Ini membuat transformasi digital menjadi lebih cepat, terukur, dan efisien,” jelas Elen, Department Head Middleware Cloud Platform Solution PT Multipolar Technology Tbk dalam seminar bertema “The Future of Connectivity: Empowering Your Ecosystem with AI-Integration” di Grand Hyatt, Jakarta.

Berbeda dengan pendekatan integrasi konvensional, webMethods memungkinkan perusahaan untuk mengorkestrasi alur proses lintas sistem, baik yang berjalan di lingkungan on-premise, cloud, hybrid, maupun multicloud.

Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menghubungkan, tetapi juga mengendalikan dan mengoptimalkan bagaimana sistem-sistem tersebut bekerja bersama untuk mendukung tujuan bisnis.

Menurut Elen, pendekatan orkestrasi ini memberikan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan integrasi tradisional.