Bank Mandiri Dorong Integrasi Investasi dan Gaya Hidup Lewat Livin’ Sukha

Lewat fitur Livin’ Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri, nasabah dapat mengakses beragam layanan, mulai dari transaksi finansial hingga kebutuhan lifestyle tanpa harus berpindah aplikasi/(Instagram Bank Mandiri)
JawaPos.com - Transformasi digital di industri perbankan terus berkembang pesat, tak lagi terbatas pada layanan keuangan semata. Kini, berbagai kebutuhan gaya hidup mulai diintegrasikan dalam satu platform, memberikan kemudahan akses bagi pengguna dalam satu genggaman.
Salah satu langkah ini terlihat dari inovasi yang dilakukan Bank Mandiri melalui fitur Livin’ Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri. Lewat fitur tersebut, nasabah dapat mengakses beragam layanan, mulai dari transaksi finansial hingga kebutuhan lifestyle tanpa harus berpindah aplikasi.
Konsep yang diusung Livin’ Sukha adalah one stop solution, di mana berbagai layanan dikumpulkan dalam satu ekosistem digital. Pengguna dapat melakukan pembelian tiket perjalanan, menikmati hiburan, membeli voucher digital, hingga mengakses produk investasi dalam satu platform yang terintegrasi.
Salah satu fitur yang cukup menarik adalah kemudahan berinvestasi emas. Melalui aplikasi, nasabah dapat membeli emas fisik secara praktis lewat mitra resmi. Prosesnya dibuat sederhana, mulai dari pemilihan produk hingga pembayaran yang langsung terhubung dengan sistem perbankan.
Tak hanya itu, fitur ini juga membuka akses ke berbagai layanan lain seperti pembelian produk kesehatan, donasi, hingga kebutuhan hiburan. Seluruhnya dirancang untuk menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih efisien dan praktis bagi pengguna.
Langkah ini mencerminkan arah baru industri perbankan yang semakin mengedepankan integrasi antara layanan finansial dan kebutuhan sehari-hari. Bank kini tidak hanya berperan sebagai tempat menyimpan dana, tetapi juga menjadi pusat aktivitas digital masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, Bank Mandiri berupaya memperkuat posisinya dalam ekosistem digital nasional sekaligus menjawab kebutuhan nasabah akan layanan yang cepat, praktis, dan terhubung dalam satu aplikasi.
