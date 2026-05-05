Ditopang Bisnis Kilang, Barito Pacific Bukukan Laba USD 271 Juta di Kuartal I 2026

Bisnis petrokimia milik Barito Pacific (BRPT) lewat Candra Asri Grup. (Barito Pacific)
JawaPos.com - PT Barito Pacific Tbk mencatat lonjakan kinerja pada kuartal pertama 2026 di tengah kondisi global yang bergejolak. Pendapatan konsolidasi mencapai USD 2,57 miliar atau sekitar Rp 44,8 triliun (kurs Rp17.432/USD), naik 232 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Pada periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan tercatat USD 774 juta atau sekitar Rp 13,5 triliun. Kenaikan ini mencerminkan ekspansi signifikan di sejumlah lini bisnis perusahaan.
Laba bersih setelah pajak tercatat USD 271 juta atau sekitar Rp 4,72 triliun. Angka tersebut meningkat tajam dibanding USD 30 juta atau sekitar Rp 523 miliar pada kuartal pertama 2025.
Dari sisi operasional, EBITDA mencapai USD 567 juta atau sekitar Rp 9,88 triliun, naik 288 persen secara tahunan. Kinerja ini disebut menjadi yang tertinggi secara kuartalan bagi perusahaan.
Dalam siaran persnya, perusahaan menyebut margin kilang yang tinggi di kawasan regional menjadi pendorong utama. Optimalisasi produk serta efisiensi pengadaan bahan baku juga disebut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja.
Kontribusi dari segmen petrokimia, terutama melalui entitas Chandra Asri, ikut menopang pendapatan. Sementara itu, segmen energi tumbuh lebih terbatas dengan kenaikan sekitar 10 persen secara tahunan.
Perusahaan juga mulai mengonsolidasikan akuisisi jaringan SPBU Esso di Singapura sejak awal 2026. Langkah ini disebut memperluas jaringan hilir sekaligus memperkuat integrasi di rantai bisnis energi.
Di sisi lain, kapasitas energi terbarukan meningkat setelah penyelesaian proyek panas bumi Wayang Windu. Total kapasitas yang dikelola perusahaan disebut telah melampaui 1 gigawatt.
Secara neraca, rasio utang bersih terhadap ekuitas tetap di level 0,77 kali. Perusahaan menyatakan posisi likuiditas dijaga untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!