Nanda Prayoga
Jumat, 24 April 2026 | 03.41 WIB

Pameran DXI 2026 Resmi Bergulir, AHY Tekankan Peran Strategis Pariwisata Bahari Nasional

JawaPos.com - Ajang Deep and Extreme Indonesia (DXI) 2026 kembali digelar untuk ke-18 kalinya pada 23–26 April 2026 di Hall B Jakarta International Convention Center (JICC). Kehadiran pameran ini semakin menegaskan perannya sebagai platform terintegrasi yang mengkurasi berbagai sektor olahraga laut, aktivitas outdoor, hingga olahraga ekstrem, sekaligus menjadi indikator perkembangan industri wisata petualangan dan bahari di Indonesia.

Acara pembukaan DXI 2026 dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam sambutannya, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap ajang ini sebagai wadah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor wisata petualangan dan bahari.

“Kami berharap DXI 2026 sebagai salah satu pameran terbesar di Indonesia dan bisa menghadirkan tidak hanya pengunjung yang menggemari olahraga ekstrim namun juga menggaet masyarakat awam yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai apa saja wisata petualangan yang ada di Indonesia,” ucapnya dalam acara pembukaan DXI 2026, di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (23/4).

Ia juga menekankan pentingnya promosi berbasis lokal sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan 17 subsektor ekonomi kreatif melalui DXI. Upaya ini dinilai mampu memperkuat ekosistem pariwisata sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global, serta melahirkan destinasi baru selain Bali dan Labuan Bajo.

Di sisi lain, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Puspa, menyoroti potensi besar Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang mendominasi lebih dari 70 persen luas negara. Kondisi ini menjadi keunggulan kompetitif dalam pengembangan wisata bahari dan petualangan, yang diperkirakan menyumbang sekitar 32 hingga 42 persen dari total aktivitas ekonomi pariwisata nasional.

Ni Luh juga menyebut DXI memiliki peran penting sebagai sarana promosi dan pemasaran wisata bahari serta adventure Indonesia, sekaligus menjadi katalisator dalam memperkuat ekosistem pariwisata yang berdaya saing global. Kehadiran DXI diharapkan mampu mempertegas posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di kancah internasional.

Pameran yang digelar oleh Dyandra Event Solutions (DES) bersama ADEX 360 (Asia Dive Expo) ini menyasar tidak hanya penggemar olahraga laut dan ekstrem, tetapi juga masyarakat umum yang tertarik dengan aktivitas luar ruang, baik profesional maupun pemula.

Mengangkat tema #DAREtoXPLORE: Waves of Collaboration, DXI 2026 menghadirkan pengalaman komprehensif bagi pengunjung, mulai dari eksplorasi bawah laut hingga olahraga penuh adrenalin. Ajang ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas komunitas dan industri dalam satu wadah yang imersif.

Founder Deep and Extreme Indonesia, Dharmawan Sutanto, menegaskan bahwa DXI bukan sekadar pameran, tetapi juga wadah inspirasi yang memberikan dampak nyata bagi perkembangan industri.

Artikel Terkait
AHY Jadi Saksi Pernikahan Teuku Rassya dan Cleantha Islan - Image
Entertainment

AHY Jadi Saksi Pernikahan Teuku Rassya dan Cleantha Islan

Senin, 13 April 2026 | 17.55 WIB

Di Tengah Konflik Timur Tengah, AHY Minta Waspada dan Pastikan Pemerintah Hadir - Image
Politik

Di Tengah Konflik Timur Tengah, AHY Minta Waspada dan Pastikan Pemerintah Hadir

Senin, 13 April 2026 | 04.36 WIB

AHY Tegaskan Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon Kehilangan Besar bagi Bangsa, Serangan Terhadap UNIFIL Tak Bisa Ditolelir - Image
Politik

AHY Tegaskan Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon Kehilangan Besar bagi Bangsa, Serangan Terhadap UNIFIL Tak Bisa Ditolelir

Rabu, 1 April 2026 | 20.15 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

