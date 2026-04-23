Pameran DXI 2026 Resmi Bergulir, AHY Tekankan Peran Strategis Pariwisata Bahari Nasional

JawaPos.com - Ajang Deep and Extreme Indonesia (DXI) 2026 kembali digelar untuk ke-18 kalinya pada 23–26 April 2026 di Hall B Jakarta International Convention Center (JICC). Kehadiran pameran ini semakin menegaskan perannya sebagai platform terintegrasi yang mengkurasi berbagai sektor olahraga laut, aktivitas outdoor, hingga olahraga ekstrem, sekaligus menjadi indikator perkembangan industri wisata petualangan dan bahari di Indonesia.

Acara pembukaan DXI 2026 dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam sambutannya, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap ajang ini sebagai wadah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor wisata petualangan dan bahari.

“Kami berharap DXI 2026 sebagai salah satu pameran terbesar di Indonesia dan bisa menghadirkan tidak hanya pengunjung yang menggemari olahraga ekstrim namun juga menggaet masyarakat awam yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai apa saja wisata petualangan yang ada di Indonesia,” ucapnya dalam acara pembukaan DXI 2026, di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (23/4).

Ia juga menekankan pentingnya promosi berbasis lokal sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan 17 subsektor ekonomi kreatif melalui DXI. Upaya ini dinilai mampu memperkuat ekosistem pariwisata sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global, serta melahirkan destinasi baru selain Bali dan Labuan Bajo.

Di sisi lain, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Puspa, menyoroti potensi besar Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang mendominasi lebih dari 70 persen luas negara. Kondisi ini menjadi keunggulan kompetitif dalam pengembangan wisata bahari dan petualangan, yang diperkirakan menyumbang sekitar 32 hingga 42 persen dari total aktivitas ekonomi pariwisata nasional.

Ni Luh juga menyebut DXI memiliki peran penting sebagai sarana promosi dan pemasaran wisata bahari serta adventure Indonesia, sekaligus menjadi katalisator dalam memperkuat ekosistem pariwisata yang berdaya saing global. Kehadiran DXI diharapkan mampu mempertegas posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di kancah internasional.

Pameran yang digelar oleh Dyandra Event Solutions (DES) bersama ADEX 360 (Asia Dive Expo) ini menyasar tidak hanya penggemar olahraga laut dan ekstrem, tetapi juga masyarakat umum yang tertarik dengan aktivitas luar ruang, baik profesional maupun pemula.

Mengangkat tema #DAREtoXPLORE: Waves of Collaboration, DXI 2026 menghadirkan pengalaman komprehensif bagi pengunjung, mulai dari eksplorasi bawah laut hingga olahraga penuh adrenalin. Ajang ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas komunitas dan industri dalam satu wadah yang imersif.