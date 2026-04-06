Kenaikan Harga Plastik Bebani UMKM, Komisi VI DPR Desak Pemerintah Lakukan Intervensi

JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan intervensi pasar dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari kenaikan harga plastik beberapa waktu terakhir.

Menurut dia, kenaikan harga plastik lebih dari dua kali lipat telah menekan margin keuntungan pelaku usaha kecil dan berada dalam posisi dilematis karena tidak dapat dengan mudah menaikkan harga jual tanpa berisiko kehilangan konsumen.

"Ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, tetapi sudah masuk kategori tekanan biaya yang serius bagi UMKM," kata Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/4).



Politisi Dapil Jawa Tengah 1 itu mengatakan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa respons kebijakan yang konkret dari pemerintah.

Kementerian Perdagangan, kata dia, perlu segera mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di pasar domestik.

"Jika tidak segera diintervensi, dampaknya bisa meluas ke penurunan daya tahan usaha kecil dan berpotensi memicu inflasi sektor informal," ujarnya.

Kenaikan harga plastik dipicu oleh terganggunya pasokan global dan industri petrokimia.

Menurut dia, fenomena ini merupakan bentuk nyata dari cost push inflation, di mana kenaikan biaya input produksi memaksa pelaku usaha menanggung beban tambahan.