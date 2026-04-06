Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Antara
06 April 2026, 20.47 WIB

Bahlil Temui Pengusaha SPBU, Bahas Formulasi Harga BBM Nonsubsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/4/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

JawaPos.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berdiskusi dengan para pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), untuk mencari formulasi harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Hal itu tidak lepas dari lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.

“Menyangkut dengan harga BBM nonsubsidi, kami lagi melakukan pembahasan. Pembahasan ini sudah barang tentu melibatkan badan swasta lainnya,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/4) sebagaimana dilansir dari Antara.

Bahlil menyampaikan bahwa saat ini perundingan dengan para pengusaha SPBU masih berlangsung.

Pemerintah, lanjutnya, sedang berusaha mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana.

Bahlil mengatakan bahwa pemerintah sangat memahami kondisi masyarakat saat ini di tengah-tengah lonjakan harga minyak dunia.

Saat ini, harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) sudah berada di atas USD 100 per barel.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) dihargai USD 64 per barel.

“Sampai dengan sekarang, kami lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana. Tunggu sampai selesai, saya akan kabari,” imbuh Bahlil.

Langkah tersebut juga terkait dengan Upaya pemerintah menahan harga BBM nonsubsidi sejak awal April 2026, sebagaimana diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (31/3).

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore