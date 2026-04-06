Menkeu Purbaya Jamin Harga BBM Subsidi Tidak Naik, Tapi Tak Garansi BBM Nonsubsidi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul F/JawaPos.com)
JawaPos.com – Kenaikan harga minyak dunia imbas konflik di Timur Tengah dipastikan tidak akan berpengaruh pada harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik, setidaknya hingga akhir tahun ini.
Meski demikian, ia menyatakan tidak bisa memprediksi maupun memberi jaminan soal dinamika harga BBM nonsubsidi.
Itu karena komoditas tersebut tidak termasuk yang mendapatkan keringanan harga dari pemerintah.
“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4) sebagaimana dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi serta menghitung ketahanan APBN bila harga minyak dunia naik menjadi USD 80 maupun USD 100 per barel.
“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung (anggaran subsidinya),” katanya.
Selain anggaran APBN, Purbaya menyatakan pemerintah masih memiliki sumber dana lain untuk mengantisipasi tekanan harga minyak dunia.
Salah satunya adalah dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun, termasuk Rp 200 triliun penempatan di perbankan.
Menurut dia, pemerintah masih memiliki berbagai pos pendapatan yang dapat menjadi buffer atau cushion (bantalan) bagi kebutuhan anggaran subsidi tersebut.
