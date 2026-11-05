Gunung Semeru Kembali Erupsi, Semburkan Abu Hitam Setinggi 700 Meter

JawaPos.com - Gunung Semeru yang membentang di Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Kamis (5/11) pagi.

Berdasarkan laporan resmi Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru, erupsi terjadi tepat pukul 09.24 WIB dengan menyemburkan kolom abu hitam setinggi kurang lebih 700 meter di atas puncak atau sekitar 4.376 meter di atas permukaan laut.

Petugas Pengamat Gunung Api Semeru, Sigit Rian Alfian, mengonfirmasi bahwa kolom abu vulkanik teramati berwarna kelabu hingga hitam pekat.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal yang condong mengarah ke arah selatan dan barat daya," jelas Sigit melalui laporan tertulisnya.

Pada rekaman instrumen seismograf, aktivitas erupsi Gunung Semeru ini tercatat memiliki amplitudo maksimum 31 milimeter dan durasi gempa letusan berlangsung cukup lama, yakni selama 447 detik.

Menanggapi erupsi yang terjadi, petugas melarang masyarakat melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga sejauh 13 kilometer dari puncak.

Di luar jarak 13 kilometer, masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan.

Hal ini karena area tersebut berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak.

Masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.