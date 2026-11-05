Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Penulis: Dadang Kurnia
Kamis, 5 November 2026 | 21.52 WIB

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Semburkan Abu Hitam Setinggi 700 Meter

Awan panas menuruni lereng Gunung Semeru usai erupsi pada Kamis (5/11/2026). (PVMBG) - Image

Awan panas menuruni lereng Gunung Semeru usai erupsi pada Kamis (5/11/2026). (PVMBG)

JawaPos.com - Gunung Semeru yang membentang di Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Kamis (5/11) pagi.

Berdasarkan laporan resmi Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru, erupsi terjadi tepat pukul 09.24 WIB dengan menyemburkan kolom abu hitam setinggi kurang lebih 700 meter di atas puncak atau sekitar 4.376 meter di atas permukaan laut.

Petugas Pengamat Gunung Api Semeru, Sigit Rian Alfian, mengonfirmasi bahwa kolom abu vulkanik teramati berwarna kelabu hingga hitam pekat.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal yang condong mengarah ke arah selatan dan barat daya," jelas Sigit melalui laporan tertulisnya.

Pada rekaman instrumen seismograf, aktivitas erupsi Gunung Semeru ini tercatat memiliki amplitudo maksimum 31 milimeter dan durasi gempa letusan berlangsung cukup lama, yakni selama 447 detik.

Menanggapi erupsi yang terjadi, petugas melarang masyarakat melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga sejauh 13 kilometer dari puncak.

Di luar jarak 13 kilometer, masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan.

Hal ini karena area tersebut berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak. 

Masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran (APG), guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
2 Orang Meninggal Dunia akibat Hujan Deras yang Memicu Longsor di Lumajang - Image
Berita Daerah

2 Orang Meninggal Dunia akibat Hujan Deras yang Memicu Longsor di Lumajang

Senin, 2 November 2026 | 23.33 WIB

Banjir-Longsor Terjang Lumajang, Akses Malang-Lumajang Putus dan 117 KK Terisolasi - Image
Berita Daerah

Banjir-Longsor Terjang Lumajang, Akses Malang-Lumajang Putus dan 117 KK Terisolasi

Senin, 2 November 2026 | 19.11 WIB

Getaran Banjir Lahar Semeru Terekam 6 Jam, PVBMG Larang Aktivitas di Pinggir Sungai Besuk Kobokan - Image
Berita Daerah

Getaran Banjir Lahar Semeru Terekam 6 Jam, PVBMG Larang Aktivitas di Pinggir Sungai Besuk Kobokan

Senin, 2 November 2026 | 16.12 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore