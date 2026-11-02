2 Orang Meninggal Dunia akibat Hujan Deras yang Memicu Longsor di Lumajang

BNPB mengonfirmasi laporan terjadinya longsor di wilayah Lumajang, pada Sabtu dini hari (31/10). Dalam peristiwa tersebut, 2 orang warga meninggal dunia setelah rumah mereka tertimbun material longsor. (BNPB)
JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkonfirmasi laporan terjadinya longsor di wilayah Lumajang, Jawa Timur (Jatim) pada Sabtu dini hari (31/10).
Dalam peristiwa tersebut, 2 orang warga meninggal dunia setelah rumah mereka tertimbun material longsor.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. P. Panjaitan menyampaikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur (Jatim) mencatat hujan lebat mengguyur kawasan tersebut pada Jumat (30/10) malam.
Hujan mulai turun sekitar pukul 20.00 hingga pukul 23.00 WIB. Kondisi lereng yang labil di kawasan rawan longsor menyebabkan material tanah longsor dan menimpa satu rumah warga di RT 22/RW 08. Tidak lama setelahnya, longsor susulan terjadi dan menimbun rumah beserta penghuninya.
”2 warga yang meninggal dunia merupakan satu keluarga, yakni seorang ayah berusia 40 tahun dan putrinya yang berusia 9 tahun. Keduanya telah dievakuasi oleh warga setempat dan dimakamkan oleh pihak keluarga,” ungkap Berton.
Menurut Berton, kerugian material akibat kejadian tersebut tercatat berupa 1 unit rumah rusak sedang. BPBD Jatim bersama Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) BPBD Lumajang sudah melakukan penanganan di lokasi kejadian, termasuk pengamanan lokasi, kajian cepat, serta pemberian bantuan awal.
”Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyalurkan santunan duka cita sebesar Rp 20 juta kepada keluarga korban meninggal dunia. Selain itu, bantuan berupa paket sembako dan material bangunan, seperti semen dan bata, disalurkan untuk mendukung pemulihan pasca bencana,” jelasnya.
Lebih lanjut, BNPB menginformasikan bahwa jalur menuju lokasi kejadian lewat Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat akibat genangan banjir di beberapa titik. Masyarakat dan tim gabungan yang menuju lokasi diarahkan menggunakan jalur Probolinggo.
Namun demikian, karena potensi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih ada, BNPB mengimbau warga yang tinggal di lereng dan kawasan rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan. Khususnya saat hujan berlangsung lama.
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