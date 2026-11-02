Getaran Banjir Lahar Semeru Terekam 6 Jam, PVBMG Larang Aktivitas di Pinggir Sungai Besuk Kobokan

Seorang warga nekat melintas di Jembatan Kaliregoyo, Lumajang saat banjir lahar hujan Semeru masih terjadi pada Senin (2/11). (Dok ANTARA/HO-Relawan Semeru).
JawaPos.com - Pos Pengamatan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mencatat getaran banjir lahar berlangsung selama enam jam menyusul hujan intensitas tinggi pada Senin.
"Pada periode pengamatan Senin pukul 00.00-06.00 WIB tercatat satu kali gempa getaran banjir dengan amplitudo 65 mm dan lama gempa 21.600 detik atau enam jam," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Agastya Rajendra dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang dikutip dari Antara pada Senin (2/11).
Selain getaran banjir, aktivitas kegempaan selama enam jam terakhir terekam satu kali gempa guguran dengan amplitudo 6 mm dan lama gempa 115 detik. Kemudan 14 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 10-25 mm dan lama gempa 31-153 detik.
"Pengamatan secara visual, Gunung Semeru tertutup kabut dan asap kawah tidak teramati. Kemudian cuaca hujan, angin lemah ke arah barat dan barat laut, serta suhu udara sekitar 19-21 derajat Celsius," tuturnya.
Ia menjelaskan Gunung Semeru berada pada status aktivitas vulkanik Level III (Siaga), sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi. Yakni masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan atau sejauh 13 kilometer dari puncak (pusat erupsi).
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