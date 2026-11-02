Banjir-Longsor Terjang Lumajang, Akses Malang-Lumajang Putus dan 117 KK Terisolasi

JawaPos.com - Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Lumajang sejak Minggu (1/11) malam memicu serangkaian banjir, tanah longsor, hingga luapan lahar dingin Gunung Semeru di beberapa kecamatan.

Akibatnya, akses utama berupa jembatan yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Lumajang dilaporkan terputus dan 117 KK terisolasi.

Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur Satriyo Nurseno menjelaskan, cuaca ekstrem tersebut mengakibatkan debit air Sungai Glidik yang berhulu di Gunung Semeru naik drastis.

"Peningkatan debit air Sungai Glidik menyebabkan Jembatan penghubung Malang-Lumajang tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Akses jalan Purorejo-Tamansari Bawah sepanjang kurang lebih 100 meter juga putus akibat tergerus banjir," ujar Satriyo Nurseno saat dikonfirmasi Senin (2/11).

Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Semeru sejak Senin dini hari, getaran banjir lahar dingin mulai terpantau sejak pukul 00.55 WIB.

Amplitudo maksimum (Amax) lahar dingin sempat menyentuh angka tertinggi sebesar 65 mm pada pukul 01.35 WIB, 02.29 WIB, dan 02.40 WIB di tengah kondisi visual puncak gunung yang tertutup kabut tebal.

Fluktuasi getaran banjir masih terus terekam hingga pagi hari dengan Amax berkisar 10 mm hingga 45 mm.

Satriyo mengungkapkan, akibat luapan air dan banjir lahar dingin ini, tiga kecamatan di Kabupaten Lumajang terdampak cukup parah.

Di Kecamatan Pasirian, tanggul aliran Sungai Regoyo rusak parah akibat diterjang banjir.