Hujan Guyur Sejumlah Daerah Jatim, Tapi Suhu Masih Terik Tembus 36 Derajat Celsius

Ilustrasi pengendara sepeda motor berkendara di bawah guyuran hujan. (ANTARA/Andri Saputra)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, memprakirakan sejumlah daerah di Jatim bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan pada Kamis (5/11).
Namun, meski guyuran air hujan membasahi sebagian wilayah, suhu udara yang terik dan menyengat terpantau masih setia membakar wilayah dataran rendah.
Dominasi sinar matahari yang kuat pada pagi hingga siang hari membuat hawa panas belum sepenuhnya mereda dari bumi Jawa Timur. BMKG mencatat suhu udara maksimum tertinggi pada hari ini menyentuh angka 36 derajat Celsius.
Suhu menyengat tersebut melanda sejumlah kabupaten dan kota, di antaranya Kota Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan.
Selain itu, wilayah Surabaya, Kota Madiun, Ngawi, Sampang, Situbondo, dan Sumenep juga diprediksi masih diselimuti hawa panas dengan suhu udara maksimal berada di kisaran 35 derajat Celsius.
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