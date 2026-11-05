BMKG Perkirakan Mayoritas Wilayah di Indonesia Hujan Ringan Pada Kamis Ini

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada Kamis (5/11).

Situs resmi BMKG di Jakarta menyebutkan Kota Lampung akan terjadi hujan disertai dengan petir. “Sedang hujan ringan diprakirakan mengguyur Kota Bengkulu, Jambi, Jayawijaya, Medan, Padang, dan Palangka Raya,” tulis BMKG dikutip Antara pada Kamis ini.

Hujan dengan intensitas ringan juga berpotensi terjadi di Kota Palembang, Pontianak, Serang, Tidore Kepulauan, Tanjung Pinang, dan Yogyakarta.

Sedangkan cuaca di kota-kota lainnya seperti Jakarta, Banda Aceh, Bandung, Kupang, Makassar, Manokwari, Mataram, Nabire, Samarinda, Semarang, dan Bulungan diprakirakan berawan.