Manfaatkan Lahan Terbatas di Perkarangan untuk Produksi Bahan Pangan

Sawah Mini Mina Padi IP-500 Berbasis Biosaka yang diprogram oleh Polres Tulang Bawang Barat. (Istimewa)
JawaPos.com - Bahan pangan menjadi kebutuhan pangan utama dalam setiap keluarga. Kebutuhan itu tidak semata harus dibeli dari pasar. In this economy, kebutuhan pangan keluarga bisa diproduksi sendiri dari rumah. Yakni, dengan membangun sawah mini di depan rumah.
Konsep itulah yang dibawa Polres Tulang Bawang Barat, Lampung, dan akan ditularkan kepada warga setempat. Namanya Sawah Mini Mina Padi IP-500 Berbasis Biosaka. Konsep itu dirancang agar setiap keluarga bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri di lahant terbatas.
Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Himmawan Setiawan mengatakan, tujuan dari programnya itu agar setiap kepala keluarga mampu memproduksi bahan pangan. Syukur-syukur bisa menciptakan sumber penghasilan tambahan dengan memanfaatkan lahan terbatas di perkarangan rumah.
"Ini sangat efektif dan efisien untuk mendukung kedaulatan pangan mandiri keluarga. Secara nilai ekonomis juga sangat menguntungkan masyarakat," kata Himmawan di Polres Tulang Bawang Barat pada Selasa (3/11).
Himmawan menyebut program Sawah Mini Mina Padi IP-500 Berbasis Biosaka dirancang sebagai solusi konkret menghadapi tekanan ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga ancaman perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi pangan.
Di Markas Polres Tulang Bawang Barat menerapkan konsep sawah mini ini dengan menggabungkan budi daya padi dan ikan lele dalam satu kolam terpal dengan luas minimal 5 x 7 meter. Padi menjadi sumber pangan untuk konsumsi keluarga. Lele memiliki nilai jual yang dapat menjadi tambahan pendapatan rumah tangga.
Model usaha tersebut dinilai dapat menjadi alternatif kegiatan ekonomi masyarakat. Selain persoalan ekonomi, ancaman musim kemarau panjang atau fenomena El Nino. Sawah mini berbasis terpal ini dinilai lebih fleksibel karena tidak bergantung sepenuhnya pada ketersediaan lahan persawahan dan sistem irigasi konvensional.
"Kalau setiap keluarga memiliki kolam mina padi, mereka bisa memenuhi sebagian kebutuhan pangan sendiri. Lele bisa dijual, sedangkan padinya bisa dikonsumsi. Jadi ada dua nilai ekonomis yang diperoleh sekaligus," ujarnya.
Selanjutnya, program Sawah Mini IP-500 juga akan diintegrasikan dengan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Melalui pendekatan tersebut, Polri tidak hanya membantu masyarakat mencari akses pekerjaan, tetapi juga membekali mereka keterampilan produktif untuk membangun kemandirian ekonomi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022