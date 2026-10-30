Kapolda Jambi Minta Pelaku Penyerangan Polres Merangin Ditangkap 1x24 Jam

Kapolda Jambi Irjen Widodo memberi keterangan kepada awak media. (Instagram @polda_jambi)
JawaPos.com - Kapolda Jambi Irjen Widodo dibuat geram atas aksi penyerangan terhadap Polres Merangin.
Jenderal bintang 2 Polri itu memerintahkan seluruh jajarannya untuk menangkap pelaku yang diduga berasal dari Suku Anak Dalam (SAD) dalam waktu 1x24 jam.
Perintah tersebut berlaku sejak Kamis (29/10). Widodo menyatakan bahwa instansinya tidak akan tinggal diam menyikapi tindakan yang menghambat proses penyidikan.
Apalagi dalam peristiwa tersebut terindikasi terjadi perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas.
”Saya perintahkan untuk 1x24 jam ke depan (jajaran Polda Jambi) ini bisa menangkap orangnya, yang melakukan kerusakan di Polres Merangin,” kata Widodo, dikutip dari Jambi Ekspres (Disway Group) pada Jumat (30/10).
Insiden penyerangan Polres Merangin diduga terkait dengan proses hukum atas aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin.
Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan 2 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas terlarang itu.
Langkah hukum dilakukan sebagai bagian dalam proses penanganan kasus yang dilaksanakan oleh Polda Jambi, yakni menindak PETI dan memetakan aktivitas terlarang lainnya.
Widodo mengaku, pihaknya sudah menduga akan ada hambatan dari sejumlah pihak dalam proses hukum tersebut.
Menurut Polda Jambi, ada indikasi pihak tertentu menjadi pendukung aktivitas PETI hingga akhirnya Polres Merangin diserang.
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