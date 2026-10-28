Polda Jatim Buka Suara Soal Kabar Mantan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya yang Diamankan Propam

Mantan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto membantah pemanggilan Armuji hanya untuk tanda tangan. (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Mantan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto dikabarkan diamankan Propam Mabes Polri. Dia ditangkap karena dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).
Diketahui, saat ini Edy menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan dan Penyidikan (Kabag Wassidik), Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jawa Timur.
Kabis Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast, mengaku akan konfirmasi ke Bid Propam Polda Jatim.
“Terkait hal tersebut akan saya konfirmasi ke Bid Propam Polda Jatim,” ujarnya, Rabu (28/10).
Namun, perlu diketahui, lanjut dia, bahwa anggota Polri dalam pelaksanaan tugas selalu diawasi oleh Propam dan Itwasda.
“Sehingga apabila ada anggota Polri yang sedang diperiksa atau diklarifikasi, hal tersebut merupakan hal yang lumrah,dan merupakan bagian dari proses pengawasan,” tandas Jules.
Selama menjabat sebagai Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, berbagai kasus kejahatan berhasil diungkap.
Mulai dari mengungkap tindak pidana jaringan internasional berupa Skimming, dengan korban warga negara Jepang.
Kemudian kasus penculikan disertai perampasan harta terhadap kakek berusia 80 tahun dengan kerugian mencapai Rp2,9 miliar.
Lalu penjambretan yang menewaskan seorang ASN, pembunuhan petugas keamanan di Perumahan Darmo Satelit, yang berhasil diungkap kurang dari 1x24 jam,
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