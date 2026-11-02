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Penulis: Sabik Aji Taufan
Selasa, 3 November 2026 | 00.26 WIB

Dukung Asta Cita Prabowo, Generasi Muda dan UMKM Perlu Memahami Ekonomi Syariah

Ilusrasi ekonomi syariah. (Istimewa)

 
JawaPos.com - Ekonomi syariah perlu diperkuat untuk mendorong kemandirian ekonomi Aceh, terutama bagi kalangan muda dan pelaku UMKM. Langkah ini sejalan dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
 
Pemerintah dinilai perlu foku pada pemerataan kesejahteraan, dan penguatan kewirausahaan. Dengan begitu, kemandirian ekonomi seperti yang ditargetkan melalui Asta Cita bisa terwujud. 
 
"Momentum dua tahun Asta Cita ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat bagaimana agenda pembangunan nasional dapat diterjemahkan menjadi gerakan nyata di daerah. Kami ingin mendorong generasi muda dan pelaku UMKM agar semakin memahami ekonomi syariah, bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai prinsip yang bisa diterapkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari," kata Direktur Green Nagan, Ihsan Satria dalam diskusi publik di Nagan Raya, Aceh, Senin (2/11).
 
Pemerintah dianggap sejauh ini menempatkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting pembangunan nasional. Menurutnya, perhatian terhadap penguatan ekonomi kerakyatan menjadi momentum bagi daerah, termasuk Aceh, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.
 
 
"Di era pemerintahan Presiden Prabowo, peluang pengembangan ekonomi syariah dan kemandirian daerah semakin terbuka. Kami mengapresiasi arah pembangunan yang mendorong kemandirian ekonomi, penguatan UMKM, serta pemerataan kesejahteraan. Harapannya, berbagai agenda tersebut dapat diwujudkan secara optimal hingga menyentuh masyarakat di daerah," imbuhnya.
 
Ekonomi syariah memiliki beberapa keunggulan. Seperti nilai keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, potensi untuk berkembang terbuka lebar.
 
"Aceh memiliki kekhususan dan potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Karena itu, perlu keterlibatan semua pihak, terutama anak muda dan pelaku usaha, untuk membangun ekonomi daerah yang mandiri, produktif, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat," jelasnya.
 
Ia menambahkan, pengembangan ekonomi syariah perlu didukung kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, potensi daerah tidak hanya menjadi sumber daya yang belum tergarap, tetapi dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah.
 
Melalui forum tersebut, Green Nagan ingin mendorong agar semangat kemandirian ekonomi tidak hanya menjadi pembahasan konseptual, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah konkret di tengah masyarakat.
 
Pengembangan potensi lokal, penguatan UMKM, optimalisasi lembaga pengelola dana umat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun perekonomian daerah yang lebih mandiri.
Editor: Sabik Aji Taufan
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