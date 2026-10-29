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Penulis: Mellyna Putri Diniar
Jumat, 30 Oktober 2026 | 06.03 WIB

Bill Gates Usul Manusia Batasi AI seperti Komunitas Amish, Minta Generasi Muda Tentukan Masa Depan

Pendiri Microsoft Bill Gates berbicara tentang pilihan manusia untuk membatasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) di tengah perkembangan teknologi yang kian pesat (Barchart) - Image

Pendiri Microsoft Bill Gates berbicara tentang pilihan manusia untuk membatasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) di tengah perkembangan teknologi yang kian pesat (Barchart)

JawaPos.com - Bill Gates, salah satu tokoh yang berperan besar dalam memopulerkan komputer pribadi, mengemukakan gagasan yang berlawanan dengan dorongan industri teknologi untuk mengadopsi kecerdasan buatan (AI) seluas mungkin. Salah satu pendiri Microsoft itu menilai manusia kelak dapat memilih untuk membatasi penggunaan AI pada bidang tertentu, bahkan ketika teknologi tersebut mampu bekerja lebih baik daripada manusia.

Dalam wawancara di siniar Decoder yang dipandu pemimpin redaksi The Verge Nilay Patel dan dirilis 22 Oktober, Gates mengibaratkan pilihan itu dengan komunitas Amish yang tidak mengikuti seluruh perkembangan teknologi modern.

"Kita bisa saja memilih hidup seperti komunitas Amish dan hanya menggunakan AI untuk hal-hal tertentu," kata Gates, seperti dilansir Barchart pada Kamis (29/10/2026).

Gagasan itu muncul ketika Gates membahas kemungkinan AI dan robot mengambil alih sebagian besar pekerjaan manusia. Jika mesin kelak mampu menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah melimpah, persoalannya tidak lagi terbatas pada hilangnya pekerjaan atau pendapatan. Masyarakat juga perlu menentukan kegiatan apa yang tetap ingin dilakukan manusia ketika pekerjaan tidak lagi menjadi kebutuhan utama untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup.

Gates menilai masa depan dengan kelimpahan barang dan jasa justru menghadirkan persoalan mendasar mengenai tujuan hidup. Ketika AI mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik, manusia harus menentukan kontribusi apa yang masih ingin mereka berikan.

"Namun, persoalan lainnya adalah bagaimana menghadapi kelimpahan dan menemukan tujuan hidup dalam kondisi seperti itu. Saya akan menyerahkan kepada generasi muda untuk menentukan bagaimana mereka ingin menghadapinya kelak," ujarnya dalam wawancara tersebut. 

Untuk menjawab persoalan itu, Gates mengusulkan agar sejumlah profesi dipertahankan sebagai wilayah kerja manusia. Dalam memo yang dibahasnya, ia menyebut pengasuhan anak, penyiapan makanan, seni, dan olahraga sebagai bidang yang mungkin tetap dikerjakan manusia meskipun AI kelak lebih unggul. 

"Saya mengusulkan dalam memo saya agar beberapa profesi, seperti pengasuhan anak, penyiapan makanan, seni, olahraga, dan berbagai kegiatan lainnya, dapat ditetapkan sebagai bidang yang khusus diperuntukkan bagi manusia, meskipun AI mampu melakukannya dengan lebih baik," kata Gates. 

Konsep itu sejalan dengan gagasan Human Reserved yang sebelumnya ia uraikan dalam esai pada Agustus. Istilah tersebut merujuk pada pekerjaan atau kegiatan yang sengaja dipertahankan untuk manusia, sebagaimana kawasan alam dilindungi karena nilainya dianggap terlalu besar untuk dikorbankan demi pembangunan. Bagi Gates, keputusan semacam itu membutuhkan pilihan sosial dan kebijakan, bukan semata-mata mengikuti kemampuan teknologi atau mengejar efisiensi.

Editor: Candra Mega Sari
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