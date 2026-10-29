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Penulis: Endah Primasari Utami
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.39 WIB

8 Benda Dibawa Baby Boomer dan Gen X dalam Dompet atau Tas Mereka, Namun Ditinggalkan Generasi Muda

Ilustrasi, generasi lebih tua dengan dompetnya. Magnific/ boryanam. - Image

Ilustrasi, generasi lebih tua dengan dompetnya. Magnific/ boryanam.

JawaPos.com - Seiring berkembangnya teknologi dan kemudahan-kemudahan yang hadir saat ini ada beberapa benda yang mulai ditinggalkan dan tidak lagi dibawa oleh generasi muda dalam dompet atau tas tangan mereka.

Namun, generasi lebih tua, seperti Baby Boomer dan Gen X masih setia membawanya.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (20/10), berikut ini delapan benda yang dibawa dalam dompet atau tas tangan Baby Boomer dan Gen X tapi tidak untuk generasi yang lebih mudah.

1. Buku Cek

Buku yang berisi kumpulan lembar cek ini hampir punah di era teknologi seperti sekarang dimana seseorang bisa membayar apa pun melalui aplikasi sehingga buku cek dinilai tidak relevan lagi, bahkan generasi yang lebih muda mungkin belum pernah melihat wujud buku cek seumur hidup mereka.

2. Foto Cetak

Pasti Anda pernah bertemu dengan seseorang dari generasi yang lebih tua mengeluarkan foto orang-orang terkasih dari dompet atau tas tangan mereka.

Ini karena Baby Boomer dan Gen tumbuh dewasa di era kamera film.

Mereka harus mencuci rol film bahkan menunggu beberapa hari untuk bisa melihat foto.

Ketika foto jadi, mereka lalu menyimpannya dalam dompet atau tas tangan yang sering mereka bawa kemana-mana.

Editor: Hanny Suwindari
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