Siaga Banjir, Pramono Anung Pastikan Pengerukan Kali Mampang dan Krukut Tuntas

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai usai meninjau normalisasi Kali Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2026). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung progres normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, pada Kamis (29/10).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pengerukan sedimentasi dan pemeliharaan turap berjalan optimal demi meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus menekan risiko banjir menjelang musim hujan.
Gubernur Pramono menjelaskan, kawasan Mampang dan sekitarnya merupakan wilayah rawan banjir akibat kondisi geografis yang berbentuk cekungan.
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Hujan berintensitas sekitar 100 milimeter per hari bahkan berpotensi memicu genangan di sejumlah titik.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov DKI Jakarta menerapkan penanganan secara terintegrasi. Upaya ini mencakup pembangunan embung hingga pembenahan Kali Mampang dan Kali Krukut yang saling terhubung menuju Kanal Banjir Barat.
"Maka di musim kemarau panjang ini, kita melakukan pembenahan dari ujung, dimulai dengan embung-embung yang kemarin kita bangun. Kemudian, pertemuan antara Kali Mampang dan Kali Krukut juga kita lakukan perbaikan. Saya yakin nantinya masih ada banjir, tetapi volumenya akan berkurang secara signifikan karena sekarang ditangani secara serius," ungkap Pramono.
Hingga saat ini, pengerukan di Kali Mampang telah mengangkat sekitar 4.393 meter kubik sedimentasi dengan sisa pekerjaan 14.727 meter kubik.
Sementara itu, pengerukan di Kali Krukut mencatatkan angka 8.507,3 meter kubik sedimentasi dengan sisa sekitar 142.692,7 meter kubik.
Langkah ini diproyeksikan untuk memperlancar aliran air serta meminimalisasi potensi banjir di kawasan Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Pancoran.
Titik fokus pengerjaan meliputi kawasan Pondok Karya, Pondok Jaya, Kemang Utara IX, hingga Pejaten Barat.
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