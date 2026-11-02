Longsor di Badung Bali, 2 Pengunjung Eco Park Pelaga Glamping Tertimbun

Kondisi kawasan Eco Park Pelaga Glamping Retreat, Badung, Bali, pasca longsor yang menimbun salah satu unit penginapan. 2 orang pengunjung diduga tertimbun. (Kantor SAR Denpasar)
JawaPos.com - Hujan deras di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali pada Minggu malam (1/11) memicu longsor dan menimbun salah satu unit penginapan di kawasan Eco Park Pelaga Glamping Retreat.
Berdasar laporan awal yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Denpasar, 2 orang pengunjung diduga tertimbun material longsor.
Untuk itu, tim dikerahkan pada Senin pagi (2/11) untuk melaksanakan operasi SAR atau pencarian dan evakuasi korban.
”Pemilik glamping mencurigai terdapat 2 orang pengunjung yang berada di dalam bangunan saat longsoran tebing menimbun tempat menginap tersebut,” kata Kepala Kantor SAR Denpasar I Nyoman Sidakarya.
Menurut Sidakarya, upaya pencarian awal sudah dilakukan oleh pengelola glamping bersama BPBD Kabupaten Badung, Camat Petang, dan Polsek Petang.
Namun, proses pencarian terkendala hujan lebat serta kondisi akses menuju lokasi yang curam, sehingga upaya tersebut dihentikan sementara.
Selanjutnya, pihak pengelola Eco Park Pelaga Glamping Retreat melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor SAR Denpasar dan telah meminta bantuan SAR.
Laporan itu langsung ditindaklanjuti dengan memberangkatkan satu Tim Rescue dengan kekuatan 9 personel.
Sidakarya menyebut, perjalanan dari kantor yang berlokasi di Jimbaran menuju lokasi diperkirakan memerlukan waktu lebih kurang 2 jam.
Dia memastikan, Tim SAR akan melakukan upaya pencarian dan pertolongan terhadap 2 orang yang diduga tertimbun longsor tersebut.
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