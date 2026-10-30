Waspada Cuaca Seminggu ke Depan, Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Sedang hingga Banjir Rob

ILUSTRASI Hujan lebat. (JAWAPOS)
JawaPos.com - BMKG memprakirakan wilayah DKI Jakarta berpotensi diguyur hujan berintensitas ringan hingga sedang yang disertai kilat dan angin kencang lokal selama sepekan ke depan, mulai 29 Oktober hingga 4 November 2026.
Puncak hujan sedang beserta potensi banjir pesisir (rob) diprediksi terjadi di kawasan pesisir utara Jakarta pada 29–30 Oktober 2026.
Prakirawan Cuaca BMKG Nur Rahmat Jatmiko menjelaskan, dinamika cuaca tersebut memerlukan kewaspadaan ekstra dari masyarakat, khususnya yang beraktivitas di wilayah rawan genangan dan pesisir.
"Dalam sepekan ke depan secara umum untuk wilayah Jakarta berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, dengan potensi hujan sedang terdapat pada tanggal 29 - 30 Oktober 2026," ujar Nur Rahmat, Jumat (30/10).
Selain curah hujan, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi cuaca ekstrem berskala lokal yang menyertainya.
BMKG mencatat bahwa hujan ringan hingga sedang tersebut dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang bersifat lokal.
Peringatan Dini Banjir Rob di Utara Jakarta
Tidak hanya ancaman di daratan, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait dinamika perairan.
Pada tanggal 29 hingga 30 Oktober 2026, tercatat adanya potensi banjir pesisir atau yang biasa dikenal sebagai banjir rob di sekitar wilayah pesisir utara Jakarta.
Kombinasi antara curah hujan dan naiknya air pasang di kawasan pesisir menuntut perhatian khusus dari warga maupun instansi terkait.
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