Mengenal Batik Cirebon, dari Mega Mendung hingga Kerumitan Teknik Merawit

JawaPos.com - Batik Cirebon memiliki kekayaan motif dan teknik yang membuatnya berbeda dari batik daerah lain.

Selain motif Mega Mendung yang identik dengan bentuk awan berlapis, daerah ini juga memiliki Batik Merawit yang dikenal dengan detail garis-garis halus.

Cirebon menjadi salah satu pusat perkembangan batik di pesisir utara Jawa Barat.

Tradisi membatik di daerah ini diwariskan lintas generasi, dengan karakter motif yang dipengaruhi kehidupan masyarakat pesisir maupun lingkungan keraton.

Dua karakter tersebut terlihat dari pembagian motif batik Cirebon, yakni batik pesisiran dan batik keratonan.

Keduanya memiliki ciri visual, pilihan warna, serta filosofi yang berbeda.

Baca Juga:AMI Apresiasi Perhatian Serius Presiden Prabowo bagi Museum dan Kebudayaan Indonesia

Pewaris Sanggar Batik Katura Susi Kusniati menjelaskan, tradisi membatik di kawasan Trusmi telah berlangsung turun-temurun.

Keluarga Katura bahkan telah memasuki generasi kedelapan dalam menjaga keterampilan tersebut.