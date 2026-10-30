Panggung Budaya Betawi di KTT Dunia 2027: Jakarta Jadi Tuan Rumah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat hadiri World Cities Culture Summit (WCCF) di WITH Harajuku Hall, Tokyo, Jepang, Jumat (30/10). (Dok Pemprov DKI)
JawaPos.com - Jakarta resmi terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan World Cities Culture Summit (WCCF) 2027.
Kepastian ini didapat usai pengumuman langsung oleh Pendiri World Cities Culture Forum, Justine Simons OBE, pada penutupan WCCF Summit 2026 di WITH Harajuku Hall, Tokyo, Jepang, Jumat (30/10).
Keputusan ini menjadi buah dari proses pengajuan panjang yang telah diajukan pemerintah daerah sejak tahun 2025.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menuturkan, Jakarta siap menyambut kedatangan para delegasi dari puluhan kota besar di seluruh penjuru dunia pada forum mendatang.
"Atas nama Gubernur Pramono Anung dan seluruh masyarakat Jakarta, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Jakarta," ujar Rano Karno saat menghadiri acara tersebut di Tokyo.
Penunjukan Jakarta sebagai pusat berkumpulnya para pemimpin kebijakan budaya global ini terasa kian istimewa karena bertepatan langsung dengan peringatan usia ke-500 tahun Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai momentum 5 abad tersebut sebagai titik balik penting untuk meremajakan arah pembangunan kota sekaligus memperkuat akar sejarah.
"Tahun 2027 akan menjadi tahun yang sangat istimewa bagi Jakarta karena kita memperingati 500 tahun perjalanan kota ini. Ini momentum untuk menengok kembali sejarah, merayakan identitas budaya, sekaligus memikirkan Jakarta seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi mendatang," tuturnya.
Angkat Kekayaan Budaya Betawi dan Nusantara ke Tingkat Global
Kepercayaan memegang kendali penyelenggaraan WCCF 2027 dimanfaatkan Jakarta untuk menonjolkan keunikan tradisi Betawi sebagai identitas utama yang tumbuh selaras dengan keberagaman budaya Nusantara.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022