Panggung Budaya Betawi di KTT Dunia 2027: Jakarta Jadi Tuan Rumah

JawaPos.com - Jakarta resmi terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan World Cities Culture Summit (WCCF) 2027.

Kepastian ini didapat usai pengumuman langsung oleh Pendiri World Cities Culture Forum, Justine Simons OBE, pada penutupan WCCF Summit 2026 di WITH Harajuku Hall, Tokyo, Jepang, Jumat (30/10).

Keputusan ini menjadi buah dari proses pengajuan panjang yang telah diajukan pemerintah daerah sejak tahun 2025.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menuturkan, Jakarta siap menyambut kedatangan para delegasi dari puluhan kota besar di seluruh penjuru dunia pada forum mendatang.

"Atas nama Gubernur Pramono Anung dan seluruh masyarakat Jakarta, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Jakarta," ujar Rano Karno saat menghadiri acara tersebut di Tokyo.

Penunjukan Jakarta sebagai pusat berkumpulnya para pemimpin kebijakan budaya global ini terasa kian istimewa karena bertepatan langsung dengan peringatan usia ke-500 tahun Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai momentum 5 abad tersebut sebagai titik balik penting untuk meremajakan arah pembangunan kota sekaligus memperkuat akar sejarah.

"Tahun 2027 akan menjadi tahun yang sangat istimewa bagi Jakarta karena kita memperingati 500 tahun perjalanan kota ini. Ini momentum untuk menengok kembali sejarah, merayakan identitas budaya, sekaligus memikirkan Jakarta seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi mendatang," tuturnya.

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