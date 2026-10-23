Sarung dan Budaya Santri Warnai Kemenangan Madura United atas Persib Bandung

JawaPos.com - Kemenangan Madura United atas Persib Bandung dengan skor 1-0 pada pekan keenam Super League 2026/2027 tidak hanya menjadi hasil penting bagi tuan rumah. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura, Kamis (22/10) malam WIB, itu juga menghadirkan perpaduan sepak bola dan budaya khas Madura.

Nuansa budaya lokal terlihat dari ribuan suporter Madura United yang memadati stadion dengan mengenakan sarung dan kopiah, dipadukan dengan jersey kebanggaan klub. Sebagian pendukung Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- juga membawa syal untuk menambah semarak suasana saat tim kesayangan mereka menghadapi sang juara bertahan.

Presiden Madura United, Achsanul Qosasi, menegaskan bahwa tradisi keislaman dan budaya santri merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Madura. Menurutnya, penggunaan sarung dan kopiah di stadion menjadi gambaran bagaimana kecintaan terhadap sepak bola dapat berjalan beriringan dengan tradisi yang telah mengakar di masyarakat.

Achsanul menyebut peringatan Hari Santri memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Madura, mengingat banyaknya santri yang menimba ilmu di berbagai pesantren. Dia menilai, sarung bukan sekadar pakaian sehari-hari, melainkan juga simbol identitas masyarakat santri di Madura.

"Bagi Madura, Hari Santri adalah hari yang sangat spesial karena ada ratusan ribu santri di sini. Itulah mengapa saya selalu mengatakan bahwa Madura adalah santri, dan sarungan adalah identitas santri Madura," ujar Achsanul, dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (23/10/2026).

Selain mempertahankan identitas budaya, masyarakat Madura juga dikenal memiliki tradisi menghormati tamu yang datang. Achsanul menegaskan, nilai tersebut tetap dijaga, termasuk ketiga Laskar Sape Kerram menjamu tim dari daerah lain di kompetisi sepak bola nasional.

"Menyambut tamu dengan tangan terbuka dan penghormatan penuh adalah amanah tradisi yang terus dijaga, sebab bagi warga Madura, kehadiran tamu senantiasa dimaknai sebagai pembawa keberkahan," jelas Achsanul.

Prinsip menghormati tamu itu juga diterapkan saat Madura United menerima kunjungan Persib Bandung, salah satu klub dengan rekam jejak prestasi di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Achsanul memastikan setiap tim yang bertandang ke Madura akan mendapat sambutan hangat sesuai dengan nilai yang dijunjung masyarakat setempat.