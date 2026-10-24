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Rian Alfianto
Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.38 WIB

Mengenal Kampung Naga Tasikmalaya, Wisata Budaya Sunda yang jaga Tradisi Leluhur

Ilustrasi wisata Kampung Naga Tasikmalaya. (TravelsPromo) - Image

Ilustrasi wisata Kampung Naga Tasikmalaya. (TravelsPromo)

JawaPos.com - Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menawarkan pengalaman wisata budaya bagi pelancong yang ingin mengenal kehidupan masyarakat adat Sunda.

Berada di lembah Sungai Ciwulan, perkampungan ini mempertahankan rumah panggung tradisional, aturan adat, serta pola hidup yang diwariskan secara turun-temurun. 

Lokasinya berada di tepi Jalan Raya Garut–Tasikmalaya sehingga relatif mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun bus antarkota.

Sebagai objek wisata budaya, Kampung Naga berbeda dengan destinasi wisata yang menawarkan wahana modern.

Di kampung ini, pengunjung diajak melihat langsung bagaimana masyarakat menjaga keseimbangan antara kehidupan sehari-hari, lingkungan, dan tradisi leluhur. 

Pengunjung juga perlu menyiapkan tenaga karena perjalanan menuju kawasan inti kampung dilakukan dengan berjalan kaki menuruni ratusan anak tangga.

Bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata budaya di Jawa Barat, Kampung Naga bisa menjadi pilihan untuk mengisi perjalanan akhir pekan sekaligus mengenal lebih dekat warisan tradisi Sunda.

Mengenal Kehidupan Masyarakat Adat Sunda

Kampung Naga merupakan perkampungan adat yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Permukiman ini berada di kawasan lembah dengan lingkungan hijau yang masih terasa alami.

Kehidupan masyarakatnya berpegang pada aturan adat atau yang dikenal sebagai 'pamali'.

Editor: Bayu Putra
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