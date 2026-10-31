Melihat Suasana RANS Carnival Jogja Yang Sepi Penonton Usai Diboikot

ILUSTRASI: Boikot RANS Carnival, Banyak Stand Kosong di Maguwoharjo Sleman. (Dok Radar Jogja/ JPG)

JawaPos.com - Rans Carnival Jogja di area parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman, mendadak sepi pengunjung pada Sabtu (31/10) pagi.

Tenda-tenda acara RANS Carnival yang dijadwalkan berlangsung hingga 1 November tampak lengang, dengan puluhan stand makanan dan minuman dibiarkan kosong tanpa aktivitas perdagangan.

Kondisi kontras ini terjadi menyusul gelombang boikot yang menyasar RANS Entertainment.

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Kontroversi terkait kehadiran artis Raffi Ahmad di sebuah deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI memicu reaksi keras publik. Reaksi tersebut berimbas langsung pada penyelenggaraan acara RANS di Yogyakarta, di mana sebagian warga menilai ini tidak lagi netral.

Deretan Musisi Pilih Mundur, Lineup Menipis

Dikutip dari Radar Jogja, tekanan terhadap penyelenggara kian bertambah setelah sejumlah musisi papan atas memutuskan untuk menarik diri dari daftar penampil (lineup).

Nama-nama seperti Guyon Waton, Masdddho, OM Wawes, dan Tipe-X secara terbuka mengumumkan pembatalan penampilan mereka demi menjaga kenyamanan serta keamanan bersama.

Keputusan kolektif para musisi ini membuat panggung hiburan kehilangan daya tariknya. Pengunjung yang sejak awal menantikan penampilan mereka pun harus memendam kekecewaan, sementara pihak panitia harus menghadapi susunan acara yang jauh lebih tipis dari rencana awal.