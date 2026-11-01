RANS Carnival Tetap Digelar di Tengah Gelombang Boikot, Konsep Acara Disederhanakan

JawaPos.com - RANS Carnival tetap dilaksanakan di tengah gelombang boikot yang menyeret nama Raffi Ahmad. Acara yang berlangsung di Area Parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 itu dikabarkan mengalami sejumlah perubahan setelah muncul penolakan dari masyarakat.

Gelombang boikot tersebut bermula setelah Raffi Ahmad menghadiri deklarasi Sumpah Pemuda Mahasewa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada 29 Oktober 2026. Kehadiran Raffi dalam acara tersebut menuai kritik, terlebih setelah muncul pengakuan sejumlah peserta yang menyebut mereka mendapat bayaran untuk mengikuti deklarasi dan bukan mahasiswa kendati menggunakan jaket almamater.

Kontroversi itu kemudian berkembang di media sosial hingga memunculkan seruan boikot terhadap Raffi Ahmad maupun sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan RANS.

Dampaknya dirasakan langsung oleh RANS Carnival di Yogyakarta. Sejumlah tenant dan pengisi acara dikabarkan memilih mundur dari kegiatan tersebut. Kondisi ini juga memunculkan kabar jumlah pengunjung yang datang tidak seramai ekspektasi awal.

Meski menghadapi situasi tersebut, pihak RANS Carnival memastikan kegiatan tersebut akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Namun, pihak penyelenggara perlu melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi yang sedang berkembang.

"Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini, kami terus mengupayakan agar RANS Carnival dapat tetap diselenggarakan dengan konsep yang lebih sederhana, dengan tetap melibatkan pekerja seni, pelaku UMKM, dan komunitas kreatif setempat," ungkap RANS Carnival.

Dalam pernyataan resminya diunggah di media sosial, RANS Carnival menyampaikan sangst memahami perhatian dan kekhawatiran masyarakat terkait situasi belakangan ini. Pihak oenyelenggara mengaku situasi tersebut bukan sesuatu yang mereka harapkan sejak awal.

"Sejak awal, RANS Carnival hadir dengan tujuan memberikan hiburan gratis kepada masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi musisi, kreator, dan pelaku UMKM untuk ikut terlibat," ujarnya.