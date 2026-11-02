Nagita Slavina Berdoa Agar Tuhan Jaga Kehormatan Raffi Ahmad dari Fitnah dan Prasangka

Nagita Slavina menuliskan dukungan dan doa untuk Raffi Ahmad, menyusul santernya pemberitaan cancel culture RANS Carnival dan isu demo mahasewa. (@raffinagita1717)
JawaPos.com - Setelah sang ibunda Amy Qanita memberikan doa dan dukungan kepada Raffi Ahmad, kini giliran sang istri Nagita Slavina yang menunjukkan bukti kasih sayang kepada Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut.
Melalui akun media sosial intagram @raffinagita1717, Gigi memohon kepada Allah untuk senantiasa memberikan penjagaan terhadap sang suami, Raffi Ahmad.
Dalam captionnya, Gigi pun menyebut bahwa sang suami kerap terlihat kuat di hadapan banyak orang. Namun Gigi merasa ada beban berat yang membebani hati Raffi Ahmad, dan hanya Allah lah yang Maha Tahu.
"Ya Allah, aku titipkan suamiku dalam penjagaanMu. Lelaki yang mungkin terlihat kuat di hadapan dunia, tapi hanya Engkau yang tahu seberapa berat beban yang sedang dipikul hatinya," bunyi kiriman tersebut.
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Nagita pun berharap agar Allah selalu menjaga kehormatan sang suami di tengah badai fitnah dan prasangka yang menghampiri. Gigi juga mendoakan agar setiap ujian yang menerpa Raffi Ahmad, tak meredupkan semangat, senyuman, serta ketulusan hati sang suami.
"Jika dunia sedang tidak berpihak kepadanya, peluklah hatinya dengan ketenangan-Mu. Jika namanya disakiti oleh fitnah dan prasangka, jagalah kehormatannya dan tunjukkan kebenaran dengan kuasa-Mu," tulis Nagita.
"Ya Allah, jangan biarkan ujian ini merenggut senyumnya, mematahkan semangatnya, atau mengubah ketulusan hatinya. Gantilah setiap kesedihannya dengan kebahagiaan, setiap kesulitannya dengan kemudahan, dan setiap air matanya dengan keberkahan," lanjut Gigi.
Nagita juga menyadari, mungkin ia tak bisa selalu melindungi Raffi Ahmad dari seluruh luka dunia, namun dalam setiap sujudnya, ia selalu berdoa Allah lah yang akan memberikan penjagaan.
"Ya Allah, jika aku tak mampu menguatkannya dengan kedua tanganku, kuatkanlah dia dengan kasih sayang-Mu. Karena kebahagiaannya adalah bagian dari doa-doa terbesarku," tulis Nagita.
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