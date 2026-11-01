Ramai Cancel Culture RANS Carnival-Demo Mahasewa, Amy Doakan Raffi Dilindungi dari Fitnah-Kezaliman

JawaPos.com - Amy Qanita, ibunda dari Raffi Ahmad, terus memberikan dukungan dan doa kepada putra kesayangannya. Bukti kasih sayang Amy Qanita tersebut ia tunjukkan lewat unggahan foto dirinya bersama Raffi Ahmad beserta caption yang mendalam, di akun Instagram @amy_r_qanita.

"Tidak ada doa yang lebih tulus daripada doa seorang ibu untuk anaknya. Dalam keadaan apa pun, Ketika dunia terasa begitu berat, Ketika fitnah, kebencian, dan tuduhan datang silih berganti, ibu akan selalu berdiri untuk menguatkan anaknya," tulis Amy Qanita.

Dalam unggahannya, Amy menyadari bahwa dirinya tidak mampu membungkam mulut semua orang yang menyakiti hati Raffi Ahmad.

Akan tetapi, Amy yakin sebagai seorang ibu, dia punya doa yang tak akan berhenti mengetuk pintu langit.

"Ya Allah, jagalah anakku dari segala keburukan, lindungilah dari fitnah dan kezaliman, kuatkan hatinya dalam setiap ujian, dan jangan biarkan kebencian manusia memadamkan kebaikan dalam dirinya," lanjut Amy.

Ibu mertua Nagita Slavina itu pun menuliskan bahwa seorang ibu tak akan mampu melindungi anak-anak mereka dengan kedua tangannya. Maka dari itu, Amy senantiasa menitipkan anak-anaknya dalam penjagaan Allah melalui doanya.

"Biarlah manusia berkata apa saja, karena seorang ibu percaya, Allah Maha Mengetahui kebenaran yang sesungguhnya," tutup Amy.

Hingga berita ini ditulis, unggahan tersebut telah mendapatkan 28,7 ribu likes, 379 kali dibagikan ulang.

Hanya ada sedikit komentar berupa dukungan, lantaran Amy telah membatasi komentar dalam kirimannya tersebut.