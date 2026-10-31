Trans Jatim Koridor II Malang Raya Resmi Beroperasi, Gratis Seminggu Penuh

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan Bus Trans Jatim Koridor II Malang Raya, Jumat (30/10). (Diskominfo Jatim)
JawaPos.com - Bus Trans Jatim Koridor II Malang Raya yang menghubungkan titik-titik strategis di Kabupaten Malang dengan Kota Malang resmi beroperasi mulai Jumat (30/10).
Koridor II Malang Raya melayani rute sepanjang 36 kilometer, mulai dari Terminal Talangagung Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, Terminal Tipe B Hamid Rusdi, hingga Terminal Madyopuro Kota Malang dengan durasi tempuh sekitar 1,5 jam.
Untuk melayani pengguna, Trans Jatim Koridor II Malang Raya diperkuat 15 armada bus serta 56 titik pemberhentian.
Koridor baru ini terintegrasi langsung dengan Koridor I Malang Raya (Hamid Rusdi – Landungsari – Batu) yang telah beroperasi sejak November 2025.
Penumpang dari Koridor I dapat berpindah ke Koridor II atau sebaliknya secara gratis tanpa biaya transfer tiket, selama transit dilakukan dalam durasi kurang dari dua jam.
Tarif reguler ditetapkan sangat terjangkau, yakni Rp 5.000 untuk penumpang umum serta Rp 2.500 bagi mahasiswa, pelajar, dan santri.
Khusus untuk pengenalan dan sosialisasi, layanan Koridor II digratiskan selama seminggu penuh mulai 30 Oktober hingga 5 November 2026.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga mengumumkan kebijakan inklusif permanen dengan membebaskan biaya (gratis) bagi penyandang disabilitas di seluruh koridor Trans Jatim, baik di wilayah Gerbangkertasusila maupun Malang Raya.
"Insya Allah selamanya gratis bagi penyandang disabilitas. Saya berharap siapa pun gubernur Jawa Timur berikutnya tetap melanjutkan kebijakan ini sebagai bentuk komitmen layanan transportasi publik yang inklusif," kata Khofifah, dikutip Sabtu (31/10).
Guna melengkapi keterhubungan jaringan transportasi di wilayah Malang Selatan, Pemprov Jatim turut meluncurkan 6 unit bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) rute Terminal Arjosari – Hamid Rusdi – Kepanjen – Ngliyep – Balekambang – Sendang Biru.
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