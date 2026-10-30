Ditpolairud Polda Jatim Bongkar Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi Bermodus Tangki Tambahan

Ditpolairud Polda Jawa Timur menggagalkan upaya pengiriman BBM jenis solar ilegal yang hendak dijual kembali wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ditpolairud Polda Jawa Timur menggagalkan upaya pengiriman BBM jenis solar ilegal yang hendak dijual kembali wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Sebuah truk Fuso berpelat H 1647 PY kedapatan mengangkut solar bersubsidi menggunakan lima tangki tambahan yang dipasang di sisi kanan dan kiri kendaraan.
Kasus itu terungkap setelah Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur menerima informasi dari masyarakat.
Petugas kemudian memeriksa truk yang melintas di Jalan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, pada Jumat (23/10) sekitar pukul 17.30 WIB.
Direktur Polairud Polda Jatim Kombespol Arman Asmara Syarifuddin mengatakan, pemeriksaan dilakukan oleh Tim Lidik Unit 1 Subdit Gakkum.
Truk tersebut dikemudikan Rendi, 23, warga Kelurahan Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
“Karena terlihat tangki ada 5 buah, yang berisi BBM Solar, maka dilakukan pendalaman lebih lanjut,” ujar Arman di Mako Ditpolairud Polda Jatim, Kamis (29/10).
Dari hasil pemeriksaan, diketahui kendaraan tersebut tidak hanya membawa barang paket, tetapi juga mengangkut solar bersubsidi yang ditempatkan dalam tangki tambahan. Modifikasi dilakukan dengan memasang lima tangki di bagian samping kendaraan.
Rinciannya, dua tangki di sisi kanan memiliki kapasitas 560 liter, sedangkan tiga tangki di sisi kiri berkapasitas 580 liter.
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