Kejati Jatim Periksa 29 Saksi Dalami Kasus Dugaan Pungli Perizinan Dinas ESDM

JawaPos.com - Kasus dugaan pungli perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur dengan tiga terpidana masih bergulir di meja hijau Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), di Sidoarjo.

Sembari melihat fakta-fakta persidangan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga masih melakukan pendalaman serta terus memeriksa saksi-saksi yang terlibat dalam lingkaran pungli tersebut.

Kepala Seksi Penyidikan, John Franky Yanafia Ariandi mengungkapkan saksi yang telah diperiksa terus bertambah menjadi 29 orang.

Sebanyak 21 orang telah memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan, rinciannya terdiri atas 11 orang dari unsur dinas, empat orang pengusaha yang mengajukan permohonan izin tambang.

Kemudian, tiga orang dari pihak lain, tiga orang saksi yang juga berstatus tersangka dalam perkara sebelumnya, serta satu orang ahli pidana.

"Penyidik masih terus melakukan pendalaman guna melengkapi alat bukti dan memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkara tersebut. Setiap fakta dan keterangan yang diperoleh akan dianalisis secara cermat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Kepala Seksi Penyidikan, John Franky Yanafia Ariandi, Jumat (30/10/2026).

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Timur, Adnan Sulistiono mengungkapkan berdasarkan fakta persidangan, terdapat aliran dana pungli sebesar Rp 687.500.000 kepada mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode 2021–2024 bernama Nurkholis.

Dana tersebut diduga berasal dari almarhum Oni Setiawan, selaku Kepala Bidang Pertambangan, sebesar Rp 552.500.000 dan tersangka Ertika Dinawati, selaku Kepala Bidang GAT, sebesar Rp 135.000.000.